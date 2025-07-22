Hastane devi iflasın eşiğinde! 1983'ten beri hizmet veriyordu

Peşi sıra gelen konkordato haberlerinde bir yenisi ise sağlık sektöründen geldi. Ünlü özel hastane ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

KONKORDATO BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Sözcü'de yer alan habere göre; plastik cerrahiden tüp bebek tedavisine, saç ekiminden genel sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda faaliyet gösteren ve 1983 yılından bu yana İstanbul'da hizmet veren özel Çevre Hastanesi, mali darboğaz sebebiyle konkordato başvurusunda bulundu.

3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET

Şirkete 3 aylık geçici mühlet verildiği aktarılırken mahkemenin, verilen geçici mühlet kapsamında, konkordato sürecini yönetmek üzere 3 kişilik komiser heyeti görevlendirdiği belirtildi.