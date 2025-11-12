FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Pasifik holding halka arz için gün sayıyor: Yatırımcıların gözü Vakıf Faktoring'de

Pasifik Holding, teknoloji, lojistik, gayrimenkul ve enerji sektörlerindeki yatırımlarını finanse etmek amacıyla halka arz sürecine giriyor. Şirketin halka arz geliriyle büyüme stratejileri ve Vakıf Faktoring'in katılım endeksine uygunluğu yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Pasifik holding halka arz için gün sayıyor: Yatırımcıların gözü Vakıf Faktoring'de
Cansu Akalp

Gayrimenkul, Lojistik ve Teknolojide Büyüme Hedefleyen Pasifik Holding'in Halka Arzı Yaklaşıyor. Vakıf Faktoring Katılım Endeksine Uygun Mu?

Pasifik Holding, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayıyla halka arz sürecine hazırlanıyor. Gayrimenkul projeleri, uluslararası demiryolu lojistiği, teknoloji ve savunma sanayiindeki yatırımlarıyla tanınan Pasifik Holding, bu halka arzdan elde edeceği gelirin büyük bir kısmını yeni yatırımlara ayırmayı planlıyor. Şirket, özellikle teknoloji, lojistik, gayrimenkul ve enerji sektörlerinde büyümeyi hedefliyor. Halka arzın büyüklüğü ve detayları yatırımcılar tarafından merakla beklenirken, aralarında Pasifik GYO, Pasifik Eurasia ve Pasifik Teknoloji gibi Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin de bulunduğu holdingin, bu adımı piyasalarda büyük yankı uyandırdı. Pasifik Holding'in halka arz geliriyle yapacağı yatırımlar, şirketin gelecekteki büyüme potansiyeli açısından kritik önem taşıyor. Şirketin 2 milyar TL'si sermaye artırımı ve 2 milyar TL'si ortak satışı olmak üzere toplamda 4 milyar TL'lik bir halka arz gerçekleştirmesi bekleniyor. Öte yandan, yatırımcılar Vakıf Faktoring'in (VAKFA) halka arzını da yakından takip ediyor. Özellikle katılım endeksine uygun olup olmadığı merak konusu. Katılım endeksi, faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için önemli bir kriter. Vakıf Faktoring'in katılım endeksine uygun olup olmadığına dair henüz net bir açıklama bulunmamakla birlikte, bu konudaki gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Halka arzın hangi bankalar aracılığıyla yapılacağı ve kaç lot vereceği de merak edilen diğer konular arasında. Vakıf Faktoring'in halka arzı, özellikle küçük yatırımcılar için önemli bir fırsat olarak görülüyor. Şirketin finans sektöründeki konumu ve büyüme potansiyeli, halka arzı cazip kılan faktörler arasında yer alıyor.

Pasifik Holding'in halka arzı, şirketin büyüme hedeflerine ulaşması ve yatırımcılara yeni fırsatlar sunması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Vakıf Faktoring'in de halka arz sürecinde olması, piyasalarda hareketliliğe neden oluyor. Her iki şirketin de halka arz detayları ve katılım endeksine uygunluğu, yatırımcıların karar alma süreçlerinde belirleyici rol oynayacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sermaye piyasalarında manipülasyonun cezası artıyor!Sermaye piyasalarında manipülasyonun cezası artıyor!
THY hisseleri uçuşa Geçti: 3. çeyrekte beklentileri aşan kâr açıklaması sonrası hedef fiyatlar güncellendiTHY hisseleri uçuşa Geçti: 3. çeyrekte beklentileri aşan kâr açıklaması sonrası hedef fiyatlar güncellendi

Anahtar Kelimeler:
gayrimenkul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.