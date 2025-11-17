FİNANS

Pasifik Holding halka arz sonuçları açıklandı: Yatırımcılar kaç lot aldı?

Pasifik Holding'in merakla beklenen halka arz sonuçları açıklandı. Enerji, gayrimenkul ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren holdingin hisseleri takip edildi. Aynı zamanda Vakıf Faktoring'in halka arzı da dikkat çekmişti.

Pasifik Holding halka arz sonuçları açıklandı: Yatırımcılar kaç lot aldı?

PAHOL Hisseleri Borsada İşlem Görmeye Başlıyor, Vakıf Faktoring Halka Arzı da Dikkat Çekti

Pasifik Holding (PAHOL), Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayının ardından halka arz sürecini tamamladı. Pasifik Holding, halka arz ile birlikte enerji, gayrimenkul, lojistik ve teknoloji gibi stratejik sektörlerdeki büyümesini hızlandırmayı hedefliyor. PAHOL koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak olan hisseler takip edildi. Halka arz sonuçları, yatırımcıların ne kadar lot alabildiğini ve halka arz büyüklüğünü ortaya koydu. Detaylı dağıtım sonuçları, aracı kurumlar ve Pasifik Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulacak. Yatırımcılar, buradan kendi başvurularına düşen lot miktarını öğrenebilecekler.

Öte yandan, Vakıf Faktoring A.Ş.'nin 12-13-14 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzı da dikkat çekti. Vakıf Faktoring, halka arzdan elde edilen gelirle büyüme hedeflerini gerçekleştirmeyi ve sektördeki konumunu daha da güçlendirmeyi planlıyor.

Pasifik Holding ve Vakıf Faktoring'in halka arzları, yatırımcılar tarafından yakından takip edildi. Her iki şirketin de borsada işlem görmeye başlamasıyla birlikte, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirme imkanı bulacakları ve şirketlerin büyüme potansiyelinden faydalanabilecekleri öngörülüyor.

