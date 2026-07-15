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PayPal'ı satın almak için 53 milyar dolar teklif sundular

ABD merkezli ödeme şirketi Stripe ve özel sermaye fonu Advent International'ın, dijital ödeme şirketi PayPal'ı yaklaşık 53 milyar dolara satın almak üzere ortak teklif sunduğu bildirildi.

PayPal'ı satın almak için 53 milyar dolar teklif sundular

Uluslararası medyada yer alan haberlerde, Stripe ve Advent International'ın PayPal için hisse başına 60,5 dolardan satın almak için ortak teklif verdiği bilgisi yer aldı.

PayPal ı satın almak için 53 milyar dolar teklif sundular 1

PAYPAL'IN EŞİT ORTAKLARI OLACAKLAR

Söz konusu teklif 53 milyar dolara karşılık gelirken Stripe ve Advent International'ın PayPal'ın eşit ortakları olacağı ifade edilen haberlerde, şirketlerin teklif için bankalardan yaklaşık 50 milyar dolarlık finansman taahhüdü aldığı kaydedildi.

Haberlerde, PayPal yönetiminin henüz teklife yanıt vermediği ve tarafların gelecek haftalarda görüşmeleri ilerletmeyi hedeflediği aktarıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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PayPal
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