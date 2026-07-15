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'Sayesinde cebimiz para gördü' Fiyatlar tavan yaptı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, bamya fiyatları tavan yaparken, üreticilere kazandırdı. 8 dekar alanda bamya ektiğini kaydeden Mustafa Göksu, kilosunun 200 ile 300 lira arasında değiştiğini söyledi.

'Sayesinde cebimiz para gördü' Fiyatlar tavan yaptı

Balıkesir, Burhaniye’de pazarda bamya fiyatlarının yükselmesi üreticileri sevindirdi. İlçeye bağlı Hisar köyde çiftçilik yaptığını kaydeden 59 yaşındaki Mustafa Göksu, ürünün çok tutulduğunu söyledi.

Sayesinde cebimiz para gördü Fiyatlar tavan yaptı 1

"BAMYA SAYESİNDE CEBİMİZ PARA GÖRDÜ"

Haftada 4 pazara gittiğini kaydeden Göksu, "Son yıllarda bamya ekiyorum. Bu sene yağışlar da bol oldu. Onun için verim yüksek. Şu anda pazarda kilosunu 200 ile 300 lira arasında satıyoruz. Burhaniye merkez pazarı, Pelitköy sahil pazarı, Bahçelievler pazarı ve Öğretmenler Mahallesi pazarlarına gidiyorum. Bamya sayesinde cebimiz para gördü" dedi.

Sayesinde cebimiz para gördü Fiyatlar tavan yaptı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bamya Burhaniye fiyat
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