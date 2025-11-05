FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Penta Teknoloji 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı! 22,3 milyar TL'ye ulaştı

Bilişim teknolojileri dünyasının öncü şirketlerinden Penta Teknoloji, 2025 yılının ilk dokuz ayında konsolide cirosunu önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artırarak, 22,3 milyar TL’ye ulaştırdı.

Penta Teknoloji 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı! 22,3 milyar TL'ye ulaştı
Hande Dağ

Penta Teknoloji, 35’inci yaşını kutladığı 2025’in 9 aylık dönemine ilişkin sonuçları Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Buna göre Penta Teknoloji’nin 2025’in üçüncü çeyreğin sonunda konsolide cirosu yüzde 33’lük artışla 22,3 milyar TL, brüt kârı ise yüzde 29’luk artışla 1,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Penta Teknoloji’nin FAVÖK’ü yüzde 17 artarak 798,6 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK marjı yüzde 3,6 olan Penta Teknoloji’de vergi öncesi kâr ise 169,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

FATİH ERÜNSAL: "35 YILDIR KAZANDIĞIMIZ DENEYİM VE GÜVEN İLE DEĞER ÜRETEN BİR MARKA HALİNE GELDİK"

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, kuruluşunun 35’inci yılındaki başarılı finansal sonuçların, Penta Teknoloji’nin, sürdürülebilir büyüme hedefiyle uyumlu olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Penta Teknoloji olarak; güven, bilgi ve yenilik üzerine inşa ettiğimiz güçlü ekosistemimizle, dünyanın önde gelen teknoloji markalarının yenilikçi ürün ve çözümlerini Türkiye pazarına sunuyoruz. Geniş ürün yelpazemiz, güçlü lojistik ağımız ve katma değerli hizmetlerimizle paydaşlarımıza uçtan uca değer sağlarken, Türkiye’nin dijital ekosistemini güçlendirmede önemli bir rol üstleniyoruz. Bu dönemde yeni nesil teknolojilerle operasyonel verimliliğimizi artırırken, kurum içi dijital kültürün yerleşmesi için önemli adımlar attık. İş ortaklarımıza uzun vadeli değer yaratmanın fırsatı olarak gördüğümüz dijitalleşmede ise hız kesmedik, sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam ettik. Ayrıca Türkiye’deki iş ortaklarımıza ileri seviye, verimli ve güvenli çözümler sunmamızı sağlayan yeni marka iş birliklerini ekosistemimize dâhil ederek vizyonumuzu güçlendirdik. 35’inci yılımızda ulaştığımız bu başarılar, köklü geçmişimizden beslenen gelecek vizyonumuzun en güçlü göstergesidir. İnsanı odağına alan ve teknolojiyle şekillenen çalışmalarımızla, iş ortaklarımızla birlikte değer üretmeye devam edeceğiz"

Autodesk, Canon, Dell Technologies, HP, Huawei, IBM, Intel, Lenovo, Logitech, Microsoft, MSI, OKI, ViewSonic ve Xerox da dahil olmak üzere, 40’tan fazla teknoloji markasının dağıtıcılığını yapan Penta Teknoloji, yatırımlarıyla öne çıkıyor. 2011 yılında teknoloji dağıtımında önde gelen isimlerden Mersa Sistem ile stratejik ortaklık yaparak Yıldız Holding bünyesine katılan Penta Teknoloji, 2012 yılı sonunda Mersa Sistem ile Penta Teknoloji adı altında birleşti. Penta Teknoloji, sektör liderliği hedefi ve katma değerli dağıtıcılık stratejisi doğrultusunda, 2013-2017 yılları arasında, Medyasoft, Ekip Elektronik, Beyaz İletişim ve Sayısal Grafik’i bünyesine kattı. Yıldız Holding bünyesinde faaliyetlerine devam eden Penta Teknoloji Mayıs 2021’de halka arz oldu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sivas'ın köyünde keşfedildi! 424 bin ons altın tespit edildiSivas'ın köyünde keşfedildi! 424 bin ons altın tespit edildi
Türkiye'nin ilk milli hızlı treninin gelecek yıl raylara inmesi hedefleniyorTürkiye'nin ilk milli hızlı treninin gelecek yıl raylara inmesi hedefleniyor

Anahtar Kelimeler:
Penta Teknoloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan flaş Sergen Yalçın açıklaması!

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Kendini tutamadı! ''Bazı işlevlerim yok''

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip yatırımcıya seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.