Penta Teknoloji 9 aylık finansal sonuçlarını açıkladı! 22,3 milyar TL'ye ulaştı

Penta Teknoloji, 35’inci yaşını kutladığı 2025’in 9 aylık dönemine ilişkin sonuçları Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Buna göre Penta Teknoloji’nin 2025’in üçüncü çeyreğin sonunda konsolide cirosu yüzde 33’lük artışla 22,3 milyar TL, brüt kârı ise yüzde 29’luk artışla 1,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Penta Teknoloji’nin FAVÖK’ü yüzde 17 artarak 798,6 milyon TL’ye ulaştı. FAVÖK marjı yüzde 3,6 olan Penta Teknoloji’de vergi öncesi kâr ise 169,9 milyon TL olarak gerçekleşti.

FATİH ERÜNSAL: "35 YILDIR KAZANDIĞIMIZ DENEYİM VE GÜVEN İLE DEĞER ÜRETEN BİR MARKA HALİNE GELDİK"

Penta Teknoloji Genel Müdürü Fatih Erünsal, kuruluşunun 35’inci yılındaki başarılı finansal sonuçların, Penta Teknoloji’nin, sürdürülebilir büyüme hedefiyle uyumlu olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Penta Teknoloji olarak; güven, bilgi ve yenilik üzerine inşa ettiğimiz güçlü ekosistemimizle, dünyanın önde gelen teknoloji markalarının yenilikçi ürün ve çözümlerini Türkiye pazarına sunuyoruz. Geniş ürün yelpazemiz, güçlü lojistik ağımız ve katma değerli hizmetlerimizle paydaşlarımıza uçtan uca değer sağlarken, Türkiye’nin dijital ekosistemini güçlendirmede önemli bir rol üstleniyoruz. Bu dönemde yeni nesil teknolojilerle operasyonel verimliliğimizi artırırken, kurum içi dijital kültürün yerleşmesi için önemli adımlar attık. İş ortaklarımıza uzun vadeli değer yaratmanın fırsatı olarak gördüğümüz dijitalleşmede ise hız kesmedik, sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda sorumluluk bilinciyle hareket etmeye devam ettik. Ayrıca Türkiye’deki iş ortaklarımıza ileri seviye, verimli ve güvenli çözümler sunmamızı sağlayan yeni marka iş birliklerini ekosistemimize dâhil ederek vizyonumuzu güçlendirdik. 35’inci yılımızda ulaştığımız bu başarılar, köklü geçmişimizden beslenen gelecek vizyonumuzun en güçlü göstergesidir. İnsanı odağına alan ve teknolojiyle şekillenen çalışmalarımızla, iş ortaklarımızla birlikte değer üretmeye devam edeceğiz"

Autodesk, Canon, Dell Technologies, HP, Huawei, IBM, Intel, Lenovo, Logitech, Microsoft, MSI, OKI, ViewSonic ve Xerox da dahil olmak üzere, 40’tan fazla teknoloji markasının dağıtıcılığını yapan Penta Teknoloji, yatırımlarıyla öne çıkıyor. 2011 yılında teknoloji dağıtımında önde gelen isimlerden Mersa Sistem ile stratejik ortaklık yaparak Yıldız Holding bünyesine katılan Penta Teknoloji, 2012 yılı sonunda Mersa Sistem ile Penta Teknoloji adı altında birleşti. Penta Teknoloji, sektör liderliği hedefi ve katma değerli dağıtıcılık stratejisi doğrultusunda, 2013-2017 yılları arasında, Medyasoft, Ekip Elektronik, Beyaz İletişim ve Sayısal Grafik’i bünyesine kattı. Yıldız Holding bünyesinde faaliyetlerine devam eden Penta Teknoloji Mayıs 2021’de halka arz oldu.