Rahmi Koç'tan samimi açıklamalar... Hangi işi yapmak istediğini söyledi! En son kahkaha attığı isim Cem Yılmaz oldu! "Bir günü 48 saat yapmak isterdim"

Koç Holding'in onursal başkanı Rahmi Koç, gelini Caroline Koç'un YouTube Kanalı olan Selamlique İstanbul'a konuk oldu. Kanalın"1 Fincan 1 Soru" programına konuk olan Koç, dinleyenleri gülümseten cevaplar verdi.

BİR GÜNÜ 48 SAAT YAPMAK İSTERDİ!

Koç'a sorulan “Hangi süper güce sahip olsanız iş hayatınız daha kolay olurdu" sorusuna, "Herhalde bugünkünün iki misli bir çalışma yani gün 24 saat yerine 48 saat olsaydı çok daha işim rahat olurdu diye düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.

YA ODACI YA DA ÇAYCI

"İşyerinde bir günlüğüne başkasının işini yapacak olsanız kimin işini yapmak isterdiniz" sorusuna Koç, ya odacı ya da çaycı olurdum diyerek gülümsetti.

Yeni bir şirket kuracak olsa ne üzerine kuracağını açıklayan Koç, yapay zeka üzerine bir şirket kuracağını açıkladı.

Son kahkaha attığı kişinin Cem Yılmaz olduğunu belirten Koç, Koç iş hayatındaki idolünün Henry Ford I olduğunu kaydetti.

Koç, en sevdiği yerin ise Kaleköy-Kekova olduğunu söyledi.

Gençlere tavsiye vermeyi de ihmal etmeyen Koç, şu ifadeleri kullandı:



"Gençlerin okuldan veyahut üniversiteden çıkar çıkmaz verecekleri karar kendi patronu olarak iş mi kuracaklar yoksa başkasının yanında profesyonel olarak mı çalışacaklar, ona karar vermelerini tavsiye ederdim"

Rahmi Koç Forbes’in Dünyanın En Zengin İnsanları listesinde 1238’inci sırada yer alıyor. Listeye göre; Rahmi Koç’un serveti 2,7 milyar dolar.