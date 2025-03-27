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Rekabet Kurulu'ndan Apple'a soruşturma! Apple, Easycep ve Getmobil dahil 5 şirket mercek altında

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
27.03.2025 11:00
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Rekabet Kurulu, Apple ve 4 teknoloji şirketi hakkında soruşturma başlattı. Satış fiyatları ve geri alım koşullarına müdahale edildiği iddiası mercek altına alındı. Soruşturma dosyasında Easycep, Destek Bilişim, Getmobil ve HB Bilişim de yer alıyor. İşte detaylar...

Rekabet Kurulu'ndan Apple'a soruşturma! Apple, Easycep ve Getmobil dahil 5 şirket mercek altında

Rekabet Kurulu Apple, Destek Bilişim, Easycep Bilişim , Getmobil Teknoloji ve HB Bilişim hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bilgisayarlar, tabletler, cep telefonları, kulaklıklar, çevre birimleri ve Apple veya üçüncü taraf markalı aksesuarlar gibi teknolojik cihazların ithalatı ve ihracatı da dâhil olmak üzere Türkiye’de satış ve dağıtım faaliyetleri gösteren Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi’nin (APPLE) yeniden satıcıların satış fiyatına müdahalede bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal edip etmediği iddiasına yönelik olarak yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca (Kurul) karara bağlandı.

iphone

Ön araştırma kapsamında yapılan yerinde incelemelerde elde edilen bulgular doğrultusunda Kurulun 27.02.2025 tarihli toplantısında, APPLE’ın Apple markalı ürünlerin yeniden satış fiyatını ve/veya kampanya koşullarını tespit etmek ile geri alım pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin Apple markalı ürünler bakımından uyguladığı geri alım fiyatlarını aşağıda yer verilen teşebbüslerin dahliyle koordine etmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla;

APPLE,

Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi, Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ, Getmobil Teknoloji AŞ ve HB Bilişim Teknolojileri Sanayi Tic. AŞ hakkında 4054 sayılı Kanun’un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına 25-08/184-M(1) sayı ile karar verilmiştir."

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Apple cep telefonu soruşturma rekabet kurulu teknoloji
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