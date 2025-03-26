FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası
  4. Rekabet Kurulu Opet için harekete geçti! Soruşturma başlatıldı: 5 yıl sınırı aşıldı mı?

Rekabet Kurulu Opet için harekete geçti! Soruşturma başlatıldı: 5 yıl sınırı aşıldı mı?

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
26.03.2025 13:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rekabet Kurulu, Opet’in bayilik sözleşmeleriyle ilgili uygulamalarının mevzuata aykırı olup olmadığını tespit etmek üzere soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu Opet için harekete geçti! Soruşturma başlatıldı: 5 yıl sınırı aşıldı mı?

Rekabet Kurulu, akaryakıt sektörünün önde gelen firmalarından Opet hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın odağında, bayilik sözleşmelerinin süresi ve bu sözleşmelere bağlı kira hakları yer alıyor.

Kurul tarafından yapılan açıklamaya göre, Opet’in bazı bayilik sözleşmeleri yürürlükteyken, bayilik faaliyetinin sürdüğü arazi üzerine Opet lehine tesis edilen kira hakkının süresinin uzatıldığına dair bulgular tespit edildi. Bu durumun, bayi ile dağıtıcı arasındaki dikey ilişkiyi beş yılı aşacak şekilde uzattığı ifade edildi.

thumbs_b_c_19176334ffb2a9cb4553f122a969bd01

Mevzuat gereği, akaryakıt bayilik sözleşmeleri ile bu sözleşmelere bağlı rekabet etmeme yükümlülüğü, kira ve intifa sözleşmeleri birlikte değerlendiriliyor. Buna göre, bayilik ilişkileri en fazla beş yıl süreyle Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında değerlendirilebiliyor. Beş yılı aşan uygulamaların ise rekabet kurallarına aykırı olabileceği belirtiliyor.

Rekabet Kurulu, Opet’in bu uygulamalarla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğini soruşturacak.

(AA)

Canlı Borsa
2 milyon TL ile 100'den 650'ye çıktı 'Burası kurulmasaydı giderlerdi'2 milyon TL ile 100'den 650'ye çıktı 'Burası kurulmasaydı giderlerdi'
10 ay sonra rekor tazeledi! En çok talep görenler arasında10 ay sonra rekor tazeledi! En çok talep görenler arasında
Anahtar Kelimeler:
Opet soruşturma rekabet kurulu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İBB'de yamyamlığın kitabı yazıldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İBB'de yamyamlığın kitabı yazıldı"

Halit Ergül'ün eşi ve 2 kızı gözaltına alındı

Halit Ergül'ün eşi ve 2 kızı gözaltına alındı

Sabancı'dan sonra iş dünyasında bir büyük değişim daha

Sabancı'dan sonra iş dünyasında bir büyük değişim daha

Enflasyon beklentisi değişti! Hanehalkı için yıllık yüzde 59,3'a yükseldi

Enflasyon beklentisi değişti! Hanehalkı için yıllık yüzde 59,3'a yükseldi

'Orta segment arabayı 750 bin TL'ye aldım' İkinci elde piyasa hareketli

'Orta segment arabayı 750 bin TL'ye aldım' İkinci elde piyasa hareketli

Milyonlar bekliyordu! O ödeme için karar verildi

Milyonlar bekliyordu! O ödeme için karar verildi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.