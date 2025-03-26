Rekabet Kurulu Opet için harekete geçti! Soruşturma başlatıldı: 5 yıl sınırı aşıldı mı?

Rekabet Kurulu, akaryakıt sektörünün önde gelen firmalarından Opet hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın odağında, bayilik sözleşmelerinin süresi ve bu sözleşmelere bağlı kira hakları yer alıyor.

Kurul tarafından yapılan açıklamaya göre, Opet’in bazı bayilik sözleşmeleri yürürlükteyken, bayilik faaliyetinin sürdüğü arazi üzerine Opet lehine tesis edilen kira hakkının süresinin uzatıldığına dair bulgular tespit edildi. Bu durumun, bayi ile dağıtıcı arasındaki dikey ilişkiyi beş yılı aşacak şekilde uzattığı ifade edildi.

Mevzuat gereği, akaryakıt bayilik sözleşmeleri ile bu sözleşmelere bağlı rekabet etmeme yükümlülüğü, kira ve intifa sözleşmeleri birlikte değerlendiriliyor. Buna göre, bayilik ilişkileri en fazla beş yıl süreyle Grup Muafiyeti Tebliği kapsamında değerlendirilebiliyor. Beş yılı aşan uygulamaların ise rekabet kurallarına aykırı olabileceği belirtiliyor.

Rekabet Kurulu, Opet’in bu uygulamalarla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğini soruşturacak.

(AA)