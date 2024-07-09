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Rusya'dan Volkswagen kararı: 16,9 milyar ruble tazminat cezası verildi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
09.07.2024 16:08
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Rusya’da bir mahkeme, Rus GAZ şirketinin açtığı davada Alman Volkswagen şirketine 16,9 milyar ruble (yaklaşık 193 milyon dolar) tazminat cezası verdi.

Rusya'dan Volkswagen kararı: 16,9 milyar ruble tazminat cezası verildi

Rusya’nın Nijniy Novgorod şehrindeki bir mahkemede görülen davada, GAZ’ın Volkswagen aleyhine açtığı dava görüldü. Volkswagen’in GAZ şirketini maddi zarara uğrattığı hükmüne varan mahkeme, Alman şirkete 16,9 milyar ruble tazminat cezası verdi.

GAZ şirketi, Volkswagen’i devam eden sözleşmelerdeki üretim ve parça sevkiyatına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmemekle ve bazı sözleşmeleri tek taraflı bir şekilde sonlandırmakla suçlamıştı.

ŞİRKET ÜLKEDEN ÇEKİLMİŞTİ

Volkswagen, Mayıs 2023’te Rusya’daki varlıklarını bir Rus şirketine satarak ülkeden çekildiğini duyurmuştu.

Rusya Ticaret Bakanı Anton Alihanov, dün yaptığı açıklamada, Volkswagen'in Kaluga'daki eski fabrikasında seri otomobil üretimine başlandığını bildirmişti.


Express


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Anahtar Kelimeler:
Volkswagen Rusya
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