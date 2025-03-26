Sabancı'dan sonra iş dünyasında yeni gelişme! Bir büyük değişim de Anadolu Grubu'nda

Dün Sabancı Holding'le ilgili önemli bir gelişme yaşanmış ve yapılan açıklamaya göre, merhum Sakıp Sabancı'nın vefatının ardından Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığını devralan ve 21 yıllık süreçte holdingin stratejik yapılanması ve dünya ölçeğindeki başarılarına liderlik eden Güler Sabancı, 27 Mart'taki genel kurulda son kez Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı unvanıyla hissedarlarla bir araya gelecek. Sabancı Holding'in yeni Yönetim Kurulu, 27 Mart'ta düzenlenecek genel kurulda seçilecek. Yeni yönetim kurulunun görev dağılımı kapsamında, başkanlık görevine, hala Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hayri Çulhacı'nın önerilmesi planlanıyor. İş dünyası için bu önemli gelişmenin ardından bir gelişme de Anadolu Grubu ile ilgili oldu.

TUNCAY ÖZİLHAN DÖNEMİ SONA ERİYOR

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan'ın haziran ayında başkanlığı bırakmaya hazırlandığı öğrenildi. Anadolu Grubu'nda 17 yıldır yönetim kurulu başkanlığını yürüten Tuncay Özilhan'ın, haziran ayında görevini devredip yerine, Yazıcı Ailesi’nden Kamil Süleyman Yazıcı'nın geçeceği konuşuluyor.

Hali hazırda yönetim kurulu başkan vekili olan Yazıcı, grubun yönetiminde önemli bir rol oynuyor. Tuncay Özilhan, 2007 yılından bu yana grubun yönetiminde bulunuyordu.