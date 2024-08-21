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Şirketler peş peşe konkordato ilan ediyor... En riskli sektörler belli oldu

MynetX MynetX
21.08.2024 13:25
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Yüksek faiz ve enflasyon ile baş edemeyen şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor. 2024 yılının ilk 7 ayında 1554 firma konkordato başvurusu yaptı. Hayat pahalılığı ile sürekli gündemde olan İstanbul ise en çok iflas başvurusu yapan şirketlere sahip oldu. Yılın ilk yarısında ise 55 şirket iflas kararı aldı.

Şirketler peş peşe konkordato ilan ediyor... En riskli sektörler belli oldu

Yüksek enflasyon ile mücadele etmek için şahin politikayı benimseyen Türkiye ekonomisi zor bir dönemeçten geçiyor. Dün Merkez Bankası'nın faiz kararını sabit tutmasıyla bir kez daha sıkı para politikasında kararlı olunduğu ispatlandı. Türkiye ekonomisindeki bu sert duruş ise şirketleri etkilemeye devam ediyor.

Konkordato Takip sitesinin verilerine göre geçen yıl toplam 1.516 konkordato talebi olurken 2024’ün ilk 7 ayında bu rakam 1.554 oldu.

Mahkemelerin yılın ilk yarısında iflas kararı verdiği dosya sayısı ise 55 oldu.

EN ÇOK TALEP İSTANBUL'DAN

En çok konkordato alan illerin başında İstanbul geliyor. İstanbul’u, Ankara izlerken üçüncü sırada ise Bursa yer aldı.

EN RİSKLİ SEKTÖR İNŞAAT

En riskli sektörler listesinde ise ilk sırayı 398 firma ile inşaat sektörü aldı. İkinci sırada tekstil yer alırken, üçüncü sırada ise akaryakıt istasyonları görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
iflas İnşaat Konkordato
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