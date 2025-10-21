FİNANS

Sosyetenin buluşma noktasıydı! Lüks restoran icraya düştü: Satışı için istenen rakam belli oldu

İstanbul'un köklü restoranlarından Park Şamdan icradan satışa çıktı. 1981 yılından beri Nişantaşı'nda hizmet veren restoran, sosyetenin uğrak noktalarından biriydi. 44 yıllık köklü restoran için ise belirlenen muhammen bedel 2.5 milyon lira oldu. Yayımlanan ilanda şirketin son 5 yıldır kar etmediği ifade edildi.

Ezgi Sivritepe

Ahmet ve Celal Çapa kardeşler tarafından 1981 yılında kurulan Park Şamdan, İstanbul sosyetesinin uğradığı noktalardan biriydi. Dönemin iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri burada ağırlanıyordu; aynı zamanda bir dönem bu restoran bir statü sembolü halindeydi.

Sosyetenin buluşma noktasıydı! Lüks restoran icraya düştü: Satışı için istenen rakam belli oldu 1

8 YIL ÖNCE KAPILARINI KAPATTI

1990'lı yılların sonuna doğru Çapa kardeşler hisselerini Ersoy Çetin’e devretmiş ve lüks restoranda yeni bir dönem başlamıştı. Ancak, Çetin'in döneminde Park Şamdan istenilen başarıyı elde edemedi. Yıllar içinde müşteri ilgisi azalırken, restoran yaklaşık 8 yıl önce kapılarını tamamen kapattı.

Sosyetenin buluşma noktasıydı! Lüks restoran icraya düştü: Satışı için istenen rakam belli oldu 2

İCRA YOLU İLE SATIŞINA KARAR VERİLDİ

İstanbul 7. İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilanda, Park Şamdan 1981 Şekil Marka için icra yoluyla satış kararı alındığı belirtildi. İlanda şu ifadeler kullanıldı:

"Bir borçtan dolayı Park Şamdan markası satışa çıkarılmıştır. Marka, restoran ve yiyecek üzerine hizmet vermekte olup tanınmış marka olarak tescili bulunmamaktadır. Markanın kullanıldığı restoran 8 yıldır faal değildir, şirket son 5 yıldır kâr etmemiştir."

Sosyetenin buluşma noktasıydı! Lüks restoran icraya düştü: Satışı için istenen rakam belli oldu 3

İKİ AŞAMALI YAPILACAK

Markanın ilk ihalesi 28 Ekim 2025 – 4 Kasım 2025, ikinci ihalesi ise 27 Kasım 2025 – 4 Aralık 2025 tarihleri arasında yapılacak. Satış süreci esatis.uyap.gov.tr üzerinden yürütülecek.

