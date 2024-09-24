SPK'ya bildirdi! Dev market zinciri İstanbul'daki mağazalarını kapatma kararı aldı

İstanbul’un önde gelen market zincirlerinden Ersan Alışveriş Hizmetleri (KİM), üç önemli şubesini kapatma kararı alarak perakende sektöründe büyük yankı uyandırdı. Kararın Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) bildirildiği ve kapatma gerekçesi olarak kârlılık ve faaliyet verimliliğinin ön plana çıktığı açıklandı.

Ümraniye, Göktürk ve Çinçindere'deki şubelerini kapatan Ersan Alışveriş, bu kararı şirketin uzun vadeli stratejik hedefleri doğrultusunda aldığını duyurdu. Ayrıca, Mecidiyeköy’deki şube de kentsel dönüşüm sürecinin bir parçası olarak bir süre önce kapılarını kapatmıştı.

İZMİR'DE YENİ MAĞAZA AÇACAK

Şube kapatma kararıyla birlikte dikkat çekici bir diğer gelişme ise İzmir’de üç yeni mağaza açma planları oldu. Şirket, Ağustos ayında açılması planlanan bu mağazaların operasyonel ve dekoratif hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti. Yeni mağazaların açılmasıyla birlikte, firmanın toplam mağaza sayısı yeniden 136'ya ulaşacak.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Şirketten yapılan açıklamada, mağaza açma ve kapatma kararlarının şirketin genel finansal stratejileriyle uyumlu olduğu vurgulandı. Bu adımların, müşterilere daha iyi hizmet sunmayı hedefleyen bir verimlilik hamlesi olduğu belirtildi. Ayrıca, tüm işlemlerin SPK'nın Özel Durumlar Tebliği’ne uygun şekilde gerçekleştirildiği ve kamuoyuna resmi kanallarla duyurulduğu ifade edildi.