Starbucks'tan sonra Coca Cola... Boykot ürünleri aynı sonra kaçamadı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden olan Starbucks'ın finansal sonuçları, son iki çeyrekte olumsuz etkilenmişti. ABD'li kahve zincirinin geliri, ocak-mart döneminde yüzde 2 azalırken, küresel satışları yüzde 4 azalışla 2020 sonundan bu yana ilk düşüşünü kaydetmişti. Nisan-haziran döneminde ise şirketin geliri yüzde 0,6 azalmış, küresel satışları yüzde 3 gerilemişti. Hatta şirketin CEO’su da görevden ayrılmıştı.

COCA-COLA SATIŞ HACMİNDE 'KÜÇÜLÜYOR'

Boykot edilen bir diğer ürün Coco-Cola da aynı sonuçtan kaçamadı. Türkiye'de boykot edilen Coca-Cola İçecek A.Ş.'den KAP'a satış hacmine ilişkin bildirim geldi. Şirketten yapılan açıklamada, "Orta Doğu'da yaşanan ve beklenenden daha uzun süren hassasiyetler ve siyasi açıdan temkinli tüketici duyarlılığı nedeniyle tüm yıl için satış hacmi beklentimizi orta-tek haneli büyümeden yatay-düşük-tek haneli büyümeye revize ediyoruz" denildi.

BÜYÜME HEDEFİNİ KÜÇÜLTTÜ

Şirketten yapılan açıklamaya göre net satış gelirinde de reviye gidildi:

"Revize edilen hacim beklentisi ve başlangıçta planlanandan daha yavaş fiyat artışlarıyla birlikte, Kur Etkisinden Arındırılmış Net Satış Geliri büyüme beklentimizi de 'düşük 40'lı yüzdelerde büyüme'den 'düşük 30'lu yüzdelerde büyüme' olarak revize ediyoruz."

FVÖK MARJI İÇİN BEKLENTİSİ DE AZALDI

Coca-Cola operasyonek kar konusunda da bir revizeye gitti ve beklentisini 2023 yılına göre hafif düşüş-yatay olarak değiştirdi:

"Faliyet ortamının daha da kötüleşmesi halinde FVÖK marjında bir önceki yıla kıyasla hafif bir düşüş riski görüyoruz. Bu potansiyel riski beklentilerimize dahil ederek, FVÖK marjı beklentimizi 'geçen yıla göre hafif düşüş veya yatay' olarak değiştiriyoruz."