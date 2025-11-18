Tarım Kredi Grubu'nun üçüncü çeyrekte ne kadar büyüdüğü belli oldu!

Aydın, yazılı açıklamasında, grubun yılın üçüncü çeyrekteki finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Grubun, tarım sektöründeki önemli rolüne değinen Aydın, "Tarım Kredi Grubu, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre aktif büyüklüğünü 188 milyar liraya taşıyarak yüzde 42 oranında rekor bir büyüme kaydederken öz kaynaklarını 57 milyar liradan yüzde 35 artışla 77 milyar liraya yükseltti. Faaliyet karlılığını yüzde 3'ten yüzde 6'ya, vergi öncesi karlılığını yüzde 2'den yüzde 7'ye, net karlılığını ise yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkararak konsolide net karını da 3 milyar liradan 8 milyar liraya yükselten grubumuz mali gücünü gösterdi." değerlendirmesini yaptı.

Aydın, 2025 hasat döneminin neredeyse tamamlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Tarım Kredi olarak her zaman olduğu gibi bu sezonda da üreticilerimizin yanında olduk. Tarımsal ürünleri değerlerinden satın alarak hem piyasayı regüle etmeye hem de üreticilerimizi korumaya çalıştık. Üreticiler açısından 2025'in en önemli konusu zirai don ve kuraklıktı. Tarımsal ürünlerin verimlerinde önceki yıllara göre ciddi azalmalar görüldü. Yaşanan bu olumsuzluklar karşısında bu yılki ürün değerlendirme faaliyetlerimizi 40 farklı çeşitte toplam 1 milyon ton ürünü yaklaşık 20 milyar lira bedelle alarak tamamlayacağız."

Tarım Kredi Grubu'nun 900 bini aşkın ortağıyla ülkenin en büyük çiftçi ailesi olduğunu belirten Aydın, tarımsal sanayinin lideri konumunda olup tarımın sürdürülebilirliği, güvenilir gıdaya erişim ve gıda arz güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir hizmet yürüttüğünü aktardı.

"HER ADIMI KENDİ BÜNYEMİZDE YÖNETİYORUZ"

Aydın, bir yandan üreticilerin ihtiyaç duyduğu tüm tarımsal girdileri en uygun zaman ve koşullarda, kendi sanayi tesislerinde üreterek çiftçilere sunduklarını diğer yandan da üretilen tarımsal ürünleri değerinde satın alıp yine kendi tesislerinde işleyerek Koop Marketleri aracılığıyla tüketicilere ulaştırıldığını, bu sayede Tarım Kredi'nin hem üreticinin hem tüketicinin yanında yer alan bütüncül bir yapı olarak faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Grubun, tarladaki üreticiden sofraya uzanan tam saha bir ekosistemi tek çatı altında toplayan yegane kuruluş olduğunu kaydeden Aydın, "Girdi tedarikinden ürün alımına, depolanmasından işlenmesine ve dağıtımına kadar her adımı kendi bünyemizde yönetiyoruz. Üreticilerimize tohumdan gübreye, bitki koruma ürünlerinden sulama sistemlerine, akaryakıttan yeme kadar ihtiyacı olan tüm girdileri sağlıyoruz." açıklamasında bulundu.

"3,4 MİLYAR TL'LİK YATIRIM"

Aydın, ülkenin tüm coğrafi bölgelerinde 1605 kooperatifi, 6'sı Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde yer alan toplam 18 şirketi, 52 üretim tesisi ve binlerce deposu ile 10 milyon metrekare büyüklüğündeki faaliyet alanında çalışan grubun, son yıllarda perakende sektöründe de hızla büyüyerek marketçilik faaliyetleri kapsamında yaklaşık 5 bin satış noktasıyla nihai tüketiciye ulaştığını belirtti.

Grubun 3 yıl önce belirlediği 40 milyar lira planlanan yatırımlarının 26 milyar liralık kısmını tamamladığını bildiren Aydın, şu ifadeleri kullandı:



"2024'te 7 milyar liralık yatırımı hayata geçiren grubumuz, 2025'in üçüncü çeyrek sonu ise 3,4 milyar lira olarak gerçekleşen yatırımlarıyla projelerini tamamlamakta kararlılığını sürdürmüştür. Grubumuz bir önceki dönem, 57 milyar lira olan öz kaynak büyüklüğünü 77 milyar liraya taşıyarak yüzde 35 büyüme kaydetmiş, faaliyetlerinin finansmanında ise maliyetli yabancı kaynaklar olan banka kredilerinin ağırlığını azaltarak yüzde 27 düzeyine çekmiştir. Enflasyonla mücadeleyi, tarımsal ürünlerin üretiminden başlayarak ürünlerin nihai tüketiciye ulaşması arasında geçen tüm süreçlerde bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Bu kapsamda öncelikle tarımsal üretimin en uygun maliyetlerle en verimli şekilde gerçekleşmesini temin etmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda 2025'te üreticilerimizin tarımsal girdileri uygun fiyatlı olarak temin etmelerini sağlamak amacıyla ürün kullanım dönemlerine göre, 6 aya varan sürelerde vade farksız, gübre, yem ve motorin başta olmak üzere yoğun kullanılan tarımsal girdilerde 12 ay vadeli satış kampanyaları düzenlendi."

Aydın, grubun marketçilik faaliyetleriyle de enflasyonla mücadelede etkin rol aldığını, halkın özellikle kaliteli temel gıda ürünlerine en uygun fiyatla ulaşması için düşük kar marjıyla çalıştığını vurgulayarak, "Tarım Kredi, 160 yılı aşan köklü geçmişinden aldığı güçle bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de ülke ekonomisine katkıda bulunmaya, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve gıda arz güvenliği kapsamında üzerine düşenin fazlasını yapmaya aynı kararlılıkla devam edecek." değerlendirmesini yaptı.Kaynak: AA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır