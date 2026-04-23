Teknoloji devinde grev kapıda! 40 bin işçi sokağa indi

Reuters'ta yer alan habere göre; Güney Kore’de teknoloji devi Samsung Electronics’te çalışan on binlerce işçi, ücret ve prim politikalarına tepki göstererek protesto düzenledi. Başkent Seul’ün güneyindeki büyük üretim kompleksinde gerçekleştirilen gösteriye yaklaşık 40 bin işçi katıldı.
Bu eylem, şirket tarihinde bugüne kadarki en büyük protesto olarak kayıtlara geçti.
Sendika temsilcileri, taleplerin karşılanmaması halinde 21 Mayıs’tan itibaren 18 gün sürecek bir grev başlatılacağını duyurdu. Olası grevin, özellikle yapay zeka çip üretiminde aksamalara yol açabileceği ve sevkiyatları geciktirebileceği belirtiliyor.
Analistler, bu durumun çip fiyatlarını artırabileceğine ve rakip firmalara avantaj sağlayabileceğine dikkat çekiyor.
İşçilerin en büyük tepkisi, Samsung ile rakibi SK Hynix arasındaki prim farkına yönelik. Sendikaya göre, yıllık 76 milyon won maaş alan bir Samsung çalışanı yaklaşık 38 milyon won prim alırken, benzer pozisyondaki SK Hynix çalışanlarının çok daha yüksek prim elde ettiği ifade ediliyor.
Bu farkın, çalışanların başka şirketlere yönelmesine neden olduğu belirtiliyor.
Çip üretiminde görev yapan bazı çalışanlar, daha yüksek kazanç nedeniyle SK Hynix’e geçişlerin arttığını ifade etti.
Çalışanlar, ücret dengesizliğinin iş gücü kaybına yol açtığını ve şirket içinde memnuniyetsizliği artırdığını dile getirdi.
Samsung çalışanlarının bağlı olduğu sendika, şu talepleri gündeme getirdi:
Maaşlara %7 zam yapılması
Şirket faaliyet kârının %15’inin prim olarak dağıtılması
Prim hesaplamasında daha şeffaf bir sistem oluşturulması
Maaşın %50’si ile sınırlı olan prim üst sınırının kaldırılması
Yönetim ise performans primleri için faaliyet kârının %10’unu teklif ederken, hafıza çipi bölümünde çalışanlara ek ödeme yapılabileceğini belirtti.
Şirket yetkilileri, grev nedeniyle üretimde yaşanabilecek en küçük aksamanın bile müşteri güvenine zarar verebileceğini ve bunun etkilerinin uzun yıllar sürebileceğini ifade etti.
Tüm gelişmelere rağmen yatırımcıların tepkisinin sınırlı kaldığı görüldü. Samsung hisseleri, rakibi SK Hynix’in güçlü finansal sonuçlarının da etkisiyle yüzde 3 yükselerek rekor seviyede kapanış yaptı.
