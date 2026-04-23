Teknoloji devinde grev kapıda! 40 bin işçi sokağa indi

Samsung’da 40 bin işçi ücret ve prim farkı nedeniyle protesto düzenledi; talepler karşılanmazsa 21 Mayıs’ta 18 günlük grev başlayabilir.

Begüm Özkaynak
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Reuters'ta yer alan habere göre; Güney Kore’de teknoloji devi Samsung Electronics’te çalışan on binlerce işçi, ücret ve prim politikalarına tepki göstererek protesto düzenledi. Başkent Seul’ün güneyindeki büyük üretim kompleksinde gerçekleştirilen gösteriye yaklaşık 40 bin işçi katıldı.

Bu eylem, şirket tarihinde bugüne kadarki en büyük protesto olarak kayıtlara geçti.

18 GÜNLÜK GREV UYARISI

Sendika temsilcileri, taleplerin karşılanmaması halinde 21 Mayıs’tan itibaren 18 gün sürecek bir grev başlatılacağını duyurdu. Olası grevin, özellikle yapay zeka çip üretiminde aksamalara yol açabileceği ve sevkiyatları geciktirebileceği belirtiliyor.

Analistler, bu durumun çip fiyatlarını artırabileceğine ve rakip firmalara avantaj sağlayabileceğine dikkat çekiyor.

PRİM UÇURUMU TEPKİ ÇEKİYOR

İşçilerin en büyük tepkisi, Samsung ile rakibi SK Hynix arasındaki prim farkına yönelik. Sendikaya göre, yıllık 76 milyon won maaş alan bir Samsung çalışanı yaklaşık 38 milyon won prim alırken, benzer pozisyondaki SK Hynix çalışanlarının çok daha yüksek prim elde ettiği ifade ediliyor.

Bu farkın, çalışanların başka şirketlere yönelmesine neden olduğu belirtiliyor.

ÇALIŞANLAR RAKİPLERE YÖNELİYOR

Çip üretiminde görev yapan bazı çalışanlar, daha yüksek kazanç nedeniyle SK Hynix’e geçişlerin arttığını ifade etti.

Çalışanlar, ücret dengesizliğinin iş gücü kaybına yol açtığını ve şirket içinde memnuniyetsizliği artırdığını dile getirdi.

SENDİKANIN TALEPLERİ

Samsung çalışanlarının bağlı olduğu sendika, şu talepleri gündeme getirdi:

Maaşlara %7 zam yapılması
Şirket faaliyet kârının %15’inin prim olarak dağıtılması
Prim hesaplamasında daha şeffaf bir sistem oluşturulması
Maaşın %50’si ile sınırlı olan prim üst sınırının kaldırılması

Yönetim ise performans primleri için faaliyet kârının %10’unu teklif ederken, hafıza çipi bölümünde çalışanlara ek ödeme yapılabileceğini belirtti.

ÜRETİM RİSK ALTINDA

Şirket yetkilileri, grev nedeniyle üretimde yaşanabilecek en küçük aksamanın bile müşteri güvenine zarar verebileceğini ve bunun etkilerinin uzun yıllar sürebileceğini ifade etti.

YATIRIMCI TEPKİSİ SINIRLI KALDI

Tüm gelişmelere rağmen yatırımcıların tepkisinin sınırlı kaldığı görüldü. Samsung hisseleri, rakibi SK Hynix’in güçlü finansal sonuçlarının da etkisiyle yüzde 3 yükselerek rekor seviyede kapanış yaptı.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
