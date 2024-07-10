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TMSF, 5 elektrik üretim şirketini satışa çıkardı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
10.07.2024 09:55
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TMSF, Hazine'ye ait 5 elektrik üretim şirketinin paylarını 15,6 milyar TL muhammen bedel ile satışa çıkardı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TMSF, 5 elektrik üretim şirketini satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine'ye ait RHG Enertürk Enerji Üretim ve Ticaret AŞ, Sibelres Elektrik Üretim AŞ, Muradiye Elektrik Üretim AŞ, Betim Enerji Yatırım Üretim ve Ticaret AŞ ile Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ'nin paylarını satışa çıkardı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanlara göre, satış ihaleleri; %100 oranındaki, RHG Enertürk'ün 1 TL nominal değerli 750 milyon adet, Sibelres Elektrik'in 1 TL nominal değerli 51 milyon adet, Muradiye Elektrik'in 25 TL nominal değerli 3.8 milyon adet, Betim Enerji'nin 100 TL nominal değerli 400,000 adet ve Gün Enerji'nin 1 TL nominal değerli 53.4 milyon adet paylarını kapsıyor.

SATIŞ İÇİN MUHAMMEN BEDELLER

Satışa esas olacak muhammen bedeller; RHG Enertürk için 6.2 milyar TL, Sibelres Elektrik için 2.7 milyar TL, Muradiye Elektrik için 2.1 milyar TL, Betim Enerji için 2.6 milyar TL ve Gün Enerji için 2 milyar TL olarak belirlendi. İhaleye katılımda; RHG Enertürk için 300 milyon TL, Sibelres Elektrik için 135 milyon TL, Muradiye Elektrik için 105 milyon TL, Betim Enerji için 130 milyon TL ve Gün Enerji için 100 milyon TL teminat alınması öngörülüyor.

İhale tarihleri; RHG Enertürk için 27 Ağustos, Sibelres Elektrik için 21 Ağustos, Muradiye Elektrik 14 Ağustos, Betim Enerji için 20 Ağustos ve Gün Enerji için 16 Ağustos olarak duyuruldu.

Express


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