Türk şirket satın almıştı, ödüllü dünya deviydi! Beşinci kez iflas etti!

Son dönemde şirketlerden peş peşe iflas kararları gelirken bir iflas haberi geçtiğimiz aralık ayında Türk şirketi tarafından satın alınan dünyaca ünlü jant şirketinden geldi. Türk şirketi İş Holding’in Almanya iştiraki ISH Management Services GmbH satın alınan jant firması BBS beşinci kez iflas başvurusunda bulundu.

Patronlar Dünyası'ndan Sercan Çelikbaş'ın haberine göre; İflas başvurusu bizzat İş Holding tarafından Rottweil Bölge Mahkemesine yapıldı. Karara göre, şirket sahipleri bu şekilde BBS Autotechnik GmbH'nin mali durumunda olumsuz değişikliklerin önlenmesini amaçladı.

270 ÇALIŞANI ETKİLEYECEK

Köklü jant üreticisi BBS, 2007, 2011, 2020 ve 2023’te iflas bayrağını çekmişti. Haziran 2021'de KW Automotive Group'un şirketi devralmasından sonra BBS'yi Türk ISH Yönetim Hizmetleri devraldı. Yakın zamanda 270 çalışanın maaşlarını birkaç aydır ödemediği ortaya çıktı.BBS’nin Schiltach ve Herbolzheim'da iki alaşım jant fabrikası bulunuyor ve yaklaşık 270 kişi çalışıyor.

MİCHAEL SCHUHMACHER İLE ÜNE KAVUŞMUŞTU

BBS, bir zamanlar Michael Schuhmacher'in ilk kez Formula 1 dünya şampiyonu olduğu yarış arabasının jantlarını da üretmesiyle belli bir üne kavuştu. BBS, Essen Otomobil Fuarı'nın desteklediği ünlü World Wheel Ödülü'nü ve Dünya Jant Ödülü iki kez kazandı.