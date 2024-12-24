Türk Telekom, Türkiye'nin en büyük GES tesisini kurmaya hazırlanıyor! Geleceğe yatırım yapan projenin detayları belli oldu

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Türk Telekom, stratejik yatırım planları ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda karbon ayak izini azaltmak, iklim riski yönetimine katkı sağlamak ve finansal değer yaratmak amacıyla yenilenebilir enerji yatırımlarını artırıyor. Bu kapsamda, Sivas Zara GES kurulumu için TEİAŞ ile elektrik iletim bağlantı anlaşması imzalayan şirket, 2025'in ilk çeyreğinde temel atma çalışmalarına başlamayı planlıyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖNCÜ ADIM

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye’nin dijital geleceğine yön veren yatırımlarımıza hayatın her alanında ve memleketin dört bir yanında devam ediyoruz. Yarının dünyasını tasarlayan teknolojilere odaklanırken, sürdürülebilirlik ilkelerini stratejilerimizin merkezine yerleştiriyoruz. Birçok kentte sunduğumuz dijital dönüşüm çözümleriyle; ulaşım, enerji, çevre, yaşam, sağlık ve güvenlik gibi alanlarda, trafikten kamu güvenliğine, sulamadan aydınlatmaya kadar geniş bir çerçevede enerji tasarrufu sağlanmasına destek oluyoruz. 5G, yapay zekâ ve IoT teknolojileriyle akıllı yaşama dair sunduğumuz çözümler sayesinde kaynakların verimli kullanılmasına olanak sağlarken, yeni nesil çevreci iletişim teknolojileri ile güneş ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir kaynaklara yönelerek yeşil dönüşüm adına öncü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. GES yatırımlarımız ile karbon ayak izini azaltmayı ve iklim değişiminin sebep olduğu risklerin yönetimine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz." dedi.

O ŞEHİR BELLİ OLDU

Sözlerine yeni tesisinden bahsederek devam eden Önal, "Bu doğrultuda; şirketimiz için tahsis edilen toplam 405,8 MWe’lık GES kurulum kapasitesinin 96 MWe'lık bölümünü kapsayan ölçekte bir tesisi Sivas Zara'da hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Yeni yılın ilk ayında temelini atacağımız santralin kurulumunu yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Şirketimizin mevcut yıllık elektrik tüketiminin %15’ine karşılık gelen kapasiteye sahip projemiz aynı zamanda karbon ayak izini azaltarak çevresel sorumluluğumuza katkı sağlayacak." diyerek detaylardan bahsetti.

ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Önal, projelerin devamının geleceğinden bahsederek Sivas dışında başka iki şehir hakkındaki planlarını açıkladı. Önal, "Tarafımıza tahsis edilen 405,8 MWe’lık GES kurulum kapasitesinin kalan bölümünü ise önümüzdeki dönemde iki farklı şehirde yapacağımız yatırımlarla tamamlamayı planlıyoruz. Farklı şehirlerde gerçekleştireceğimiz GES yatırımlarımız, ülkemizin enerji bağımsızlığı ve sürdürülebilir bir gelecek yolunda büyük önem taşıyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için, geleceği iyileştiren teknoloji anlayışıyla, ülkemizin yarınlarına yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ

2025’in ilk aylarında temelleri atılarak yıl içerisinde tamamlanması beklenen GES, yıllık 200 milyon kWh’a yakın enerji üretimi ile Türkiye’nin en büyük yenilenebilir enerji tesislerinden biri olacak.

(DHA)