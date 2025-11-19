FİNANS

Türkiye İş Bankasında üst düzey atama

Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcılığına, bankanın İnsan Kaynakları Yönetimi Müdürü Ali Yalçın atandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, karar yönetim kurulunun son toplantısında alındı. Yalçın, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BBDK) yapılacak bildirimlerin ardından Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlenecek.

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Yalçın, 2001'de İş Bankasının Kurumsal Mimari Bölümünde organizasyon ve metot uzman yardımcısı olarak göreve başladı.

Yalçın, kariyerinde 2009'da aynı bölümde müdür yardımcılığına, 2012'de birim müdürlüğüne getirilirken, 2018'de İşletme Bankacılığı Cevik Organizasyon Pilot Çalışması'nda alan liderliği yaptı.

Yalçın'ın 2019'da genel müdürlük bölüm müdürü, 2020'de şirketin Cevik Yönetim Müdürü, Şubat 2021'de Kurumsal Mimari Müdürü ve Aralık 2021'de İnsan Kaynakları Yönetimi Müdürü görevlerini üstlendi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

