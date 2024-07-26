FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası
  4. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 2,7 milyar lira net kar

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 2,7 milyar lira net kar

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
26.07.2024 07:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ilk 6 ayda 2,7 milyar lira net kar elde etti. Banka 2024'ün ilk altı ayında aktiflerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artırarak 144 milyar liraya çıkardı.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 2,7 milyar lira net kar

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, yılın ilk altı ayında 2,7 milyar lira net kar elde etti. Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, yılın ilk altı ayına ait finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Banka, 2024'ün ilk altı ayında aktiflerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artırarak 144 milyar liraya çıkardı.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

KAR YÜZDE 43 ARTTI

Bankanın net karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artışla 2,7 milyar liraya ulaşırken, kredi hacmi 91,8 milyar lira seviyesine yükseldi. Bankanın 2024 yılı haziran ayı sonunda ortalama özkaynak karlılığı yüzde 41 seviyesinde gerçekleşti. Brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ise yüzde 0,83 düzeyinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, ülke ekonomisine katkı sağlamak hedefiyle 2024'ün ikinci çeyreğinde de uluslararası finans kuruluşlarıyla işbirliklerini yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.

YEŞİL DÖNÜŞÜME DİKKAT ÇEKİLDİ

Öztop, Türkiye'nin yeşil dönüşüm ve net sıfır emisyon hedeflerini gerçekleştirme yolunda önemli adımlar atmaya devam eden Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının Dünya Bankası (IBRD) ile Türkiye'deki dağıtık güneş enerjisi projelerini desteklemek amacıyla 300 milyon avro ve Clean Technology Fund (CTF) ile batarya enerji depolama sistemlerinin finansmanı amacıyla 15 milyon dolar tutarında kredi anlaşmaları imzaladığı bilgisini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Bankamız ve Dünya Bankası arasında, Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında, 200 milyon dolar ve 200 milyon avro tutarında imzalanan kredi anlaşmasıyla Türkiye'deki yüksek karbon emisyonuna sahip sektörlerde karbon emisyonu azaltımı projelerini destekleyerek Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine doğrudan katkı sağlamayı amaçlıyoruz. OPEC Uluslararası Kalkınma Fonu'ndan (OFID), Hazine ve Maliye Bakanlığı ikrazıyla gıda güvenliği ve tarımsal sanayi alanında kullanılmak üzere 50 milyon dolar tutarında finansman sağladık. Bankamız önümüzdeki süreçte de ülkemize yeni kaynak girişlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalarına devam edecektir."

"TÜRKİYE'NİN ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ FONLARINA YATIRIM YAPIYORUZ"

Yakın zamanda kurulan ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının ana yatırımcıları olduğu Üst Fon'un girişimcilik ekosistemi için oldukça değerli olduğunun altını çizen Öztop, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye Kalkınma Fonu tarafından yönetilecek olan, Hazine ve Maliye Bakanlığının 35 milyon dolar, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasının 15 milyon dolar kaynakla ana yatırımcıları olduğu 50 milyon dolarlık ilk kapanış büyüklüğüyle kurulan Üst Fon ile, girişim sermayesi fonlarının etkinliğinin artırılarak Türkiye girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesini, yüksek katma değer ve hızlı büyüme potansiyeli bulunan girişimlere fonlar aracılığıyla kaynak aktarılarak ülke kalkınmasına katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Söz konusu fonun, ülkemizin teknoloji yetkinliğinin artırılmasına katkı sunacağını ve oluşturulacak kaldıraç etkisiyle sermaye piyasalarının derinleştirilmesiyle girişimcilik ekosisteminde önemli bir çarpan etkisi oluşturacağını değerlendiriyoruz."

Öztop, bünyesinde sekiz alt fon barındıran Türkiye Kalkınma Fonu ile yenilikçi girişimlere ve yüksek büyüme potansiyeli olan şirketlere sermaye yatırımı yaptıklarını hatırlatarak, Türkiye Kalkınma Fonu, alt fonu olan TÜBİTAK BİGG Fonu üzerinden TÜBİTAK 1812 programı kapsamında mükemmeliyet mührü alan iş planlarını gerçekleştirmek üzere kurulmuş 136 şirkete doğrudan yatırım gerçekleştirdiklerini bildirdi.

"ÜLKEMİZİN GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNE KATKILAR SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Öztop, ayrıca, erken aşama girişimlere yatırım gerçekleştiren Invest 101 fonu üzerinden siber güvenlik, insan kaynakları teknolojileri, robotik, yapay zeka, bulut bilişim teknolojileri ve sıvı biyopsi teknolojisi gibi alanlarda doğrudan yatırım yaptıklarına dikkati çekerek, şunları paylaştı:

"TÜBİTAK BİGG Fonu yatırımları hariç tutulduğunda, Türkiye Kalkınma Fonu’nun doğrudan yatırım portföyündeki şirket sayısını 24'e, toplam ekosisteme aktardığı doğrudan kaynak miktarını da 17,4 milyon dolara yükselttik. Türkiye Kalkınma Fonu'nun üstlenmiş olduğu öncü rol sayesinde, ülkemizin girişimcilik ekosistemine katkılar sağlamaya devam edeceğiz."

Yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerinin bilgisini veren Öztop, bankanın yatırım bankacılığı faaliyetleri doğrultusunda Oba Makarna'nın 3,8 milyar lira büyüklüğe sahip halka arzında lider olarak yer aldığına değindi.

Öztop, tarım ekosistemini teknolojiyle buluşturan dijital tarım platformu Tarfin Tarım'ın Türkiye'de bir ilk olan 30 milyon lira tutarındaki buğday fiyatına endeksli sukuk ihracını ve yine Tarfin Tarım'ın 170 milyon lira tutarlarındaki sukuk ihraçlarını gerçekleştirdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Gıda güvenliği ve tedarik zincirinin sürdürülebilirliği sağlayabilmek amacıyla CarrefourSA'nın 300 milyon lira ve 200 milyon lira tutarlı sukuk ihraçlarına da aracılık ettik. Finansal danışmanlık alanında da katma değerli danışmanlık hizmetleri sunmaya devam eden Bankamız, 2023'te münhasır finansal danışman olarak çalışmaya başladığı Traçim Çimento San. ve Tic. A.Ş.'nin AC Çimento A.Ş. tarafından satın alımı işlemini Mart 2024'te başarıyla tamamladı. Bankamız birleşme ve satın alma danışmanlığı faaliyetleri kapsamında, gelecek dönemlerde de farklı sektörlerde hizmet sunan ve faaliyet gösteren kamu kurumlarıyla özel sektör şirketlerine katma değer sağlamayla önde gelen birleşme ve satın alma danışmanları arasındaki yerini koruma hedefiyle faaliyetlerimizi çeşitlendirerek çalışmalara devam edecek."

(AA)

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Resmi Gazete'de yayımlandı: O otomobillere ÖTV indirimi geldi! Dikkat çeken 70 kilometre detayı... Resmi Gazete'de yayımlandı: O otomobillere ÖTV indirimi geldi! Dikkat çeken 70 kilometre detayı...
Anahtar Kelimeler:
banka kar
En Çok Okunan Haberler
Icardi Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını paylaştı!

Icardi Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını paylaştı!

Rusya-Ukrayna savaşında çarpıcı iddia: Romanya, Rus İHA'larını vurdu

Rusya-Ukrayna savaşında çarpıcı iddia: Romanya, Rus İHA'larını vurdu

Emeklilik reformu masada! Uzman isim risklere dikkat çekti: "Son anda olursa..."

Emeklilik reformu masada! Uzman isim risklere dikkat çekti: "Son anda olursa..."

İşte SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediye!

İşte SGK'ya en fazla borcu olan 5 belediye!

Ünlü iş insanı tekne kazasında ölmüştü! Yerine geçecek isim belli oldu

Ünlü iş insanı tekne kazasında ölmüştü! Yerine geçecek isim belli oldu

Konut kredisi çekmek isteyen şaştı kaldı! İşte ödenen miktar

Konut kredisi çekmek isteyen şaştı kaldı! İşte ödenen miktar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Prime Day'de kaçıranlar buraya! Stanley indirimi devam ediyor

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

Çok satanlarda bir numara! Karizmatik beylerin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.