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Türkiye merkezli vize danışmanlık şirketi iDATA satıldı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
10.07.2024 14:03
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Dünyanın en büyük vize, pasaport ve konsolosluk hizmetleri sağlayıcılarından BLS International Services, Türkiye merkezli vize danışmanlık şirketi İDATA ve sahip olduğu bağlı ortaklıklarının yüzde 100 hissesini satın aldığını duyurdu.

Türkiye merkezli vize danışmanlık şirketi iDATA satıldı

Dünyanın en büyük vize, pasaport ve konsolosluk hizmetleri sağlayıcılarından biri olan ve 2005'te kurulan BLS International Services, İDATA ve sahip olduğu bağlı ortaklıklarının yüzde 100 hissesini yaklaşık 720 crore Rs (2 milyar 838 milyon 510 bin Türk Lirası) karşılığında satın alınmasının tamamlandığını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, satın Alman BLS’nin yan kuruluşu BLS International FZE ve BLS International FZE'nin tamamına sahip olduğu bir yan kuruluş olan BLS International Holding Anonim Şirketi aracılığıyla yapıldığı bildirildi.

İDATA 15'TEN FAZLA ÜLKEDE BULUNUYOR

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; iDATA, 15'ten fazla ülkede bulunan 30'dan fazla Vize Başvuru Merkezi (VAC) aracılığıyla çeşitli hükümetlere vize işleme ve konsolosluk hizmetleri sağlayan, Almanya, İtalya ve Çek Cumhuriyeti'nin diplomatik misyonlarına hizmet veren Türkiye merkezli büyük bir şirket olarak göze çarpıyor.

iDATA, denetlenmiş konsolide mali tablolarına göre, 2023 takvim yılında yaklaşık 1 milyar lira gelir ve 567 milyon 794 bin Türk Lirası FAVÖK elde etti.

Express


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