Türkiye'nin dev e-ticaret sitesi Hepsiburada Kazaklara satılıyor... 1,17 milyar dolar karşılığında 2 taksitle anlaşıldı!

2000 yılında Hanzede Doğan tarafından kurulan Hepsiburada 5 Aralık 2023’te Nasdaq’ta işlem görmeye başlamıştı. Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitelerinden biri olan Hepsiburada, pazaryerindeki 101 bin iş ortağı ile 12 milyon aktif müşteriye hizmet veriyordu; 2023 mali yılında yaklaşık 4 milyar ABD Doları tutarında toplam satış hacmi (Gross Merchandise Value- GMV) yaratmıştı.

BİRÇOK ALANDA HİZMETİ VARDI!

Çatısı altında birçok yan kuruluş da bulunduran Hepsiburada, HepsiJet, HepsiLojistik, Hepsipay, HepsiAd, HepsiGlobal, Hepsiburada Market, Hepsiburada Seyahat gibi marka ve hizmetleri de bulunduruyordu.

HEPSİBURADA'NIN HAKİM HİSSEDARI OLDU

Kazakistan'ın en büyük online alışveriş grubu olan Kaspi.kz, Hepsiburada'nın hakim hissedarı olduğunu duyurdu. Kazakistan ve Nasdaq borsalarında payları işlem gören Kaspi.kz, D-Market Elektronik Hizmetler ve Ticaret A.Ş. ile (Hepsiburada Nasdaq: HEPS) kurucusu ve hâkim hissedarı olan aile üyeleri Hanzade Doğan, Vuslat Doğan Sabancı, Begüm Doğan Faralyalı, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Işıl Doğan ile A ve B grubu hisselerinin devri için sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “İşlem kapsamında, toplam hisse devri değeri yaklaşık 1 milyar 127 milyon ABD Doları olup, ödemenin 2 taksitte yapılması konusunda anlaşılmıştır. Hisse devir sözleşmesi, mutat kapanış koşullarına ve Türkiye’deki idari izinlerin alınmasına tabidir; kapanışın 2025’in ilk çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor” denildi.

Satın almanın gerekli izinlerin alınmasının ardından 2025'in ilk yarısında sonuçlanması bekleniyor.

FİTCH KASPİ.KZ'NİN KREDİ NOTUNU YÜKSELTMİŞTİ!

Kaspi.kz, anlaşma tutarı için gerekli finansmanı kendi faaliyet gelirlerinden ve mevcut nakit varlıklarından karşılamayı planlıyor. Fitch'in kısa süre önce kredi notunu BBB- ile yatırım yapılabilir seviyesine yükseltmesinin ardından Kaspi.kz, finansman şartları ve piyasa koşullarına bağlı olarak sermaye piyasalarındaki finansman fırsatlarını değerlendirebilir ancak bu tür herhangi bir anlaşma veya taahhüt şu anda mevcut değil.

KARLI BÜYÜMEYE ODAKLANILDI

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspi.kz Üst Yöneticisi (CEO) ve Eş Kurucusu Mikheil Lomtadze, her iki şirketin de tüketicilerin ve satıcıların yaşamlarını iyileştirme amacı doğrultusunda hareket ettiğini belirtti.

Hepsiburada'nın pozitif FAVÖK yaratan mali durumuna işaret eden Lomtadze, mevcut hissedarların ve yönetim ekibinin her ne pahasına olursa olsun büyüme yerine, karlı büyümeye odaklandığının güçlü bir kanıtı olduğunun altını çizdi.

"GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRECEĞİZ"

Lomtadze, Hepsiburada'nın yenilikçi kültürü, tüketicilere ve iş ortaklarına yüksek kalitede hizmet sunmaya odaklanması ve uzun vadeli sürdürülebilir büyümeye olan bağlılığı nedeniyle Kaspi.kz ile tam bir kültürel uyum içerisinde olduğunu aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin önde gelen e-ticaret şirketlerinden Hepsiburada ile güçlerimizi birleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Toplam pazarımızı yaklaşık 100 milyonluk bir nüfusa ulaşacak şekilde genişletmek önemli bir önceliğimizdi. Kaspi.kz gibi Hepsiburada da vizyoner bir iş lideri tarafından kurulmuş olup, girişimci bir şirket ve yerli e-ticaret lideridir. İşlemin tamamlanmasının ardından Kaspi.kz, tüketiciler ve satıcılar için daha ilgi çekici ürün ve hizmetler geliştirirken Hepsiburada ile çalışmayı, deneyimlerini paylaşmayı, her iki şirket de karşılıklı öğrenmeyi hedefliyor. Bu bağlamda Kazakistan ve Türkiye'deki KOBİ'lerin ve girişimcilerin, ülkelerimiz arasındaki yeni fırsatlardan faydalanacağına inanıyoruz."

"BÜYÜK GURUR DUYUYORUM"

İşlemin tamamlanmasını takiben her iki şirketin de kendi markalarını ve organizasyon yapılarını sürdüreceklerine değinen Lomtadze, Türkiye ve Kazakistan'da e-ticaret ve dijital hizmetleri geliştirmeye devam ederken, Kaspi.kz ve Hepsiburada ekiplerinin geniş bilgi ve teknoloji birikiminden yararlanmayı hedeflediklerini bildirdi.

Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan da gerçekleştirilen sözleşmenin, 24 yıl önce kurduğu Hepsiburada Grubu için önemli bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

Doğan, "Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğuna yenilikçi e-ticaret uygulamalarıyla öncülük eden Hepsiburada, Kazakistan'ın en büyük grubu Kaspi ile heyecan verici bir geleceğe adım atıyor. Hepsiburada'nın yaklaşık 10 bin kişilik yetkin iş gücü, 101 bin iş ortağı ve 12 milyon aktif müşterisiyle yarattığı değerden büyük gurur duyuyorum. Tüm ekosistemimiz, Türkiye'nin en güçlü markalarından birini yaratmak için yorulmadan çalıştı. 2021'de, Türkiye'nin NASDAQ'da işlem gören ilk ve tek şirketi olarak, ülkemizin bayrağını küresel teknoloji devleri arasında dalgalandırmanın onurunu yaşadık." ifadelerini kullandı.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır