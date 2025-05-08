Türkiye'nin dev mobilya markası satıldı! 28 yıllık firma için milyarlar ödenecek... 2016 yılında devredilmişti, sırada İstikbal var

2016 yılında FETÖ bağlantısı nedeniyle Boydak Holding'e bağlı olan Bellona ve İstikbal Mobilya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmişti. Mobilya sektörünün önde gelen markalarından olan Bellona TMSF tarafından geçtiğimiz ay satışa çıkmıştı.

BELLONA'YI KİM ALDI?

Ünlü mobilya markasının ihalesi sonuçlandı. Buna göre, 6 Nisan'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilen ihale ile şirketin yeni sahipleri belli oldu. Buna göre, ünlü mobilya markası Bellona'nın yeni sahibi bayilerini ortaklaşa kurdukları Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ. oldu.



NE KADAR SATILDIĞI BELLİ OLDU

TMSF, Bellona Mobilya'nın Hazine’ye ait yüzde 100 hissesini muhammen bedel 7 milyar TL olarak belirlemişti. Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ. mobilya markasını 8 milyar 100 milyon TL’ye markayı satın aldı.

Hisselerin satışı daha öncesinde Resmi Gazete, ulusal gazete ve TMSF'nin resmi internet sitesinde duyurulmuştu. İhale sonucunda uygun teklif veren yatırımcılarla ilgili süreç devam ediyor.



TMSF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

TMSF, satış sonrasında açıklama yaptı. TMSF tarafından yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı:



"Satışı Resmi Gazete, ulusal çapta yayın yapan gazeteler ve TMSF’nin internet sitesinde ilan edilen; Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Hazineye ait %100 oranındaki paylarının satış ihalesi 06.05.2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İhalede uygun teklif veren yatırımcıların Rekabet Kurumu izin süreçleri başlatılmıştır"



İSTİKBAL MOBİLYA DA SATILMAYI BEKLİYOR!

TMSF'nin elinde bulundurduğu bir başka mobilya devi olan İstikbal Mobilya'nın da önümüzdeki aylarda satışa çıkarılması bekleniyor.

28 YILLIK DEV FİRMA SATILDI!

Mobilya sektörünün en bilinen markalarından biri olan Bellona, birçok ürünü ile geniş bir müşteri kitlesine sahip. 1997 yılında kurulan ve Erciyes Anadolu Holding çatısı altındaki markalardan biri olan Bellona’nın satış süreci, son dönemde TMSF yönetimindeki şirketlerin özelleştirilmesi yönündeki adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor.