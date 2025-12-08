Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın 3. büyük şirketiydi! Dev marka iflas etti

Şirketlerden konkordato ve iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak ise geçtiğimiz yıl konkordato talebinde bulunan ancak reddedilen Multipak'tan geldi. Avrupa'nın 3. en büyük ambalaj şirketi olan Multipak için mahkeme iflas hükmü verdi.

15 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI!

Mahkeme kararında, alacaklıların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde davaya müdahil olabileceği veya itiraz hakkını kullanabileceği ifade edildi. Ayrıca, şirketin birçok çalışanını işten çıkardığı da ifade edildi.

1996'DA KURULMUŞTU

Multipak, çevre dostu ürünleri ile sektörde tanınıyordı. Geniş yelpaze ürünleri ile sektörün önde gelen isimlerinden olan Multipak, 1996'da kurulmuştu. İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin karar metninde şu ifadelere yer verildi:

“Davacı Aydın Uçkan ile davalı Multipak Ambalaj ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. arasında görülmekte olan iflas davası nedeniyle; alacaklıların iflas talebinin ilanından itibaren 15 gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürebilecekleri ilan olunur”

Kaynak: Sözcü