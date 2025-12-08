FİNANS

Türkiye'nin en büyük Avrupa'nın 3. büyük şirketiydi! Dev marka iflas etti

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3. büyük şirketi Multipak iflas etti. Geçtiğimiz yıl konkordato talebinde bulunan şirketin başvurusu reddedilmişti. Mahkeme 15 gün içinde alacaklıların itiraz başvurusunda bulunabileceğini kaydetti. Ayrıca, şirketin pek çok çalışanını işten çıkardığı da mahkeme dosyasına eklendi.

Ezgi Sivritepe

Şirketlerden konkordato ve iflas haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak ise geçtiğimiz yıl konkordato talebinde bulunan ancak reddedilen Multipak'tan geldi. Avrupa'nın 3. en büyük ambalaj şirketi olan Multipak için mahkeme iflas hükmü verdi.

Türkiye nin en büyük Avrupa nın 3. büyük şirketiydi! Dev marka iflas etti 1

15 GÜNLÜK İTİRAZ HAKKI!

Mahkeme kararında, alacaklıların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde davaya müdahil olabileceği veya itiraz hakkını kullanabileceği ifade edildi. Ayrıca, şirketin birçok çalışanını işten çıkardığı da ifade edildi.

Türkiye nin en büyük Avrupa nın 3. büyük şirketiydi! Dev marka iflas etti 2

1996'DA KURULMUŞTU

Multipak, çevre dostu ürünleri ile sektörde tanınıyordı. Geniş yelpaze ürünleri ile sektörün önde gelen isimlerinden olan Multipak, 1996'da kurulmuştu. İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin karar metninde şu ifadelere yer verildi:

Türkiye nin en büyük Avrupa nın 3. büyük şirketiydi! Dev marka iflas etti 3

“Davacı Aydın Uçkan ile davalı Multipak Ambalaj ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. arasında görülmekte olan iflas davası nedeniyle; alacaklıların iflas talebinin ilanından itibaren 15 gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürebilecekleri ilan olunur”

Kaynak: Sözcü

