Türkiye'nin en büyük yabancı yatırımcısı: O illere 209 milyon dolarlık yatırım yaptı... Azerbaycanlı SOCAR 7 milyar dolarlık yatırım için kolları sıvadı

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi'nin (SOCAR) Türkiye CEO'su Elçin İbadov, önümüzdeki yıllarda Türkiye'ye 7 milyar dolarlık yatırımın geleceğii açıkladı. Petrokimya planını Türkiye CEO'su Elçin İbadov ve Petrokimya İş Birimi Başkanı Kanan Mirzayev duyurdu.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK YABANCI YATIRIMCISI

İbadov, SOCAR'ın son 17 yılda toplam 18,5 milyar dolar yatırım yaparak Türkiye'nin en büyük yabancı yatırımcısı olduğunu söyledi. SOCAR Türkiye ve grup şirketlerine yönelik İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında konuşan İbadov, SOCAR'ın Türkiye'nin mevcut enerji sektörü açığının azaltılmasına katkı sağladığını vurguladı.

KAYSERİ VE BURSA'DA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İbadov, Kayseri ve Bursa'da doğalgaz çalışmalarının sürdüğünü belirterek, buradaki yatırımın 309 milyon doları bulduğunu kaydetti.

Ayrıca çevreye de önem verdiklerinin altını çizen İbadov, çevre dostu havacılık yakıtı üretmeye başlayacaklarını belirterek, bunun nasıl yapılacağını anlattı. İbadov, şu cümleleri kurdu:



"Ana hedef, çevre dostu havacılık yakıtı üretmek. Bu yakıt, ya yosundan ya da evlerde kullanılan yağlardan üretilebilir. Bu yönde araştırmalar da yürütülüyor"