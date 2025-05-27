FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu! THY’nin zirvede olduğu listede Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8’den sürpriz çıkış! Bir tek onlar var…

Uluslararası marka değerleme kuruluşu Brand Finance, 2025 yılının 'Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125' çalışmasını tamamladı. THY, 2 milyar 266 milyon dolarlık marka değeriyle son yıllarda olduğu gibi yine ilk sırada yer alırken medya kuruluşları arasında sadece TV8'in bulunması ise dikkat çekti. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8, listeye girerek medya devlerinin hepsini geride bıraktı. Peki, listede hangi markalar var? İşte Brand Finance listesine giren o markalar...

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu! THY’nin zirvede olduğu listede Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8’den sürpriz çıkış! Bir tek onlar var…
Ezgi Sivritepe

Brand Finance, 2025 yılına ilişkin Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125' çalışmasını tamamladı. 2007'den beri yayımlanan listede sermaye piyasasına dahil markalardaki artış sonrası 100'den 125 markaya çıkarıldı.

tv8-yeni

TV8 TELEVİZYON KANALLARI ARASINDA BİRİNCİ OLDU!

Listeye THY'den Arçelik'e kadar pek çok marka girerken TV8'in listeye giren tek televizyon kanalı olması dikkat çekti. 125 markanın bulunduğu listede, bankadan giyim sektörüne kadar pek çok markanın bulunduğu listenin yelpazesinde medya sektörünün zirvesinde TV8 görüldü.

THY

THY LİDERLİĞİ KİMSEYE KAPTIRMADI

THY, 2 milyar 266 milyon dolarlık marka değeriyle son yıllarda olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı. İkinci sıranın sahibi 1 milyar 645 milyon dolarla Arçelik olurken; İş Bankası geçen yıla kıyasla bir basamak yükselerek 1 milyar 240 milyon dolarla üçüncü sıraya çıktı.

thumbs_b_c_5690573147ed75b422bca99bda9e3cf1

VESTEL BİR SIRA DÜŞTÜ

Geçen yıl üçüncü olan Vestel bir sıra gerileyerek, 928 milyon dolarla dördüncü sıraya düştü.

  • Ford Otosan 905 milyon dolarla 5'inci
  • Ziraat Bankası 875 milyon dolarla 6'ncı
  • LC Waikiki 828 milyon dolarla 7'nci
  • Garanti BBVA 721 milyon dolarla 8'inci
  • Vakıfbank ise 386 milyon dolarla 10'uncu sırayı aldı.

vakıfbank aa

TOGG 20'NCİ SIRADA

Geçen yıl 20'nci sıradan listeye giren Türkiye'nin ilk elektrikli otomobil markası Togg, 179 milyon dolarlık değeriyle bu yıl da yerini korudu.

togg 5

İŞTE DİĞER MARKALAR...

Altınkılıç, Astor Enerji, Big Chefs, Bilkom, Bizim, Çelik Motor, Doğan Trend, Efor Çay, Eker, Eksun, Gezinomi, Hedef Filo, Hepsiburada, Mobiltel, Oba Makarna, Penta, Reeder, Sasa, Suwen, TV8, Trendyol, VBT Yazılım, VDF Filo ve Yiğit Akü listeye giren diğer markalar oldu.

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa günün ilk yarısında gerilediBorsa günün ilk yarısında geriledi
Sanofi ve Corpal'dan PharmUp Programı kapsamında iş birliğiSanofi ve Corpal'dan PharmUp Programı kapsamında iş birliği

Anahtar Kelimeler:
TV8 marka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Otel fiyatları cep yakınca vatandaşın tercihi başka oldu!

Otel fiyatları cep yakınca vatandaşın tercihi başka oldu!

Tapu sürecinde detaylar netleşti! İşte 2B arazilerinde tüm merak edilenler

Tapu sürecinde detaylar netleşti! İşte 2B arazilerinde tüm merak edilenler

Osimhen transferini bitirdiler: Al-Hilal'e 3 yıllık imza

Osimhen transferini bitirdiler: Al-Hilal'e 3 yıllık imza

Şırnak'ta kahreden olay: Anne ile 3 kız kardeş hayatını kaybetti!

Şırnak'ta kahreden olay: Anne ile 3 kız kardeş hayatını kaybetti!

50 bin TL maaş verip 3 ayda bir zam yaptı! Çalışan bulamayınca kapattı

50 bin TL maaş verip 3 ayda bir zam yaptı! Çalışan bulamayınca kapattı

Sigaraya yeni zam! Fiyatlar bugün değişti

Sigaraya yeni zam! Fiyatlar bugün değişti

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.