Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu! THY’nin zirvede olduğu listede Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu TV8’den sürpriz çıkış! Bir tek onlar var…

Brand Finance, 2025 yılına ilişkin Türkiye'nin En Değerli Markaları-Türkiye 125' çalışmasını tamamladı. 2007'den beri yayımlanan listede sermaye piyasasına dahil markalardaki artış sonrası 100'den 125 markaya çıkarıldı.

TV8 TELEVİZYON KANALLARI ARASINDA BİRİNCİ OLDU!

Listeye THY'den Arçelik'e kadar pek çok marka girerken TV8'in listeye giren tek televizyon kanalı olması dikkat çekti. 125 markanın bulunduğu listede, bankadan giyim sektörüne kadar pek çok markanın bulunduğu listenin yelpazesinde medya sektörünün zirvesinde TV8 görüldü.

THY LİDERLİĞİ KİMSEYE KAPTIRMADI

THY, 2 milyar 266 milyon dolarlık marka değeriyle son yıllarda olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı. İkinci sıranın sahibi 1 milyar 645 milyon dolarla Arçelik olurken; İş Bankası geçen yıla kıyasla bir basamak yükselerek 1 milyar 240 milyon dolarla üçüncü sıraya çıktı.

VESTEL BİR SIRA DÜŞTÜ

Geçen yıl üçüncü olan Vestel bir sıra gerileyerek, 928 milyon dolarla dördüncü sıraya düştü.

Ford Otosan 905 milyon dolarla 5'inci

Ziraat Bankası 875 milyon dolarla 6'ncı

LC Waikiki 828 milyon dolarla 7'nci

Garanti BBVA 721 milyon dolarla 8'inci

Vakıfbank ise 386 milyon dolarla 10'uncu sırayı aldı.

TOGG 20'NCİ SIRADA

Geçen yıl 20'nci sıradan listeye giren Türkiye'nin ilk elektrikli otomobil markası Togg, 179 milyon dolarlık değeriyle bu yıl da yerini korudu.

İŞTE DİĞER MARKALAR...

Altınkılıç, Astor Enerji, Big Chefs, Bilkom, Bizim, Çelik Motor, Doğan Trend, Efor Çay, Eker, Eksun, Gezinomi, Hedef Filo, Hepsiburada, Mobiltel, Oba Makarna, Penta, Reeder, Sasa, Suwen, TV8, Trendyol, VBT Yazılım, VDF Filo ve Yiğit Akü listeye giren diğer markalar oldu.