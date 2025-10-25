FİNANS

Türkiye'nin kargo devi iflas etti! 39 yıldır her yere teslimat yapıyordu

Türkiye'nin dört bir yanına taşımacılık hizmeti sunan Ankara merkezli kargo şirketi iflas etti. Yaşadığı mali zorlukların üstesinden gelemeyen dev firmanın konkordato talebini mahkeme reddederek iflasına hükmetti. Şirket, 1986'dan beri hizmette bulunuyordu.

Ezgi Sivritepe

Yaşanan ekonomik zorluklar köklü şirketlerin de sonunu getiriyor. Büyük küçük demeden mali sıkıntılar firmaları yutarken Ankara merkezli bir kargo şirketi iflas etti. Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ankara Ekspres Kargo Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin konkordato talebini reddetti.

Türkiye nin kargo devi iflas etti! 39 yıldır her yere teslimat yapıyordu 1

İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNE DUYURULACAK

Mahkeme, konkordato kapsamında verilen geçici mühletin kaldırılmasına ve şirketin iflasına hükmetti. Ayrıca, konkordato sürecinde görev yapan komiserler kurulunun görevine son verildiğini ve iflas kararının derhal Ankara 21. İcra İflas Müdürlüğü’ne bildirileceğini duyurdu.

Türkiye nin kargo devi iflas etti! 39 yıldır her yere teslimat yapıyordu 2

Kararda, geçici mühlet kapsamında alınan tüm tedbirlerin kaldırılmasına ve ilgili kurumlara gerekli yazıların gönderilmesine karar verildi.

Türkiye nin kargo devi iflas etti! 39 yıldır her yere teslimat yapıyordu 3

39 YILDIR HİZMET VERİYORDU

1986 yılında kurulan Ankara Kargo, yıllar boyunca Türkiye’nin önde gelen taşımacılık firmalarından biri olarak faaliyet gösterdi. Şirketin beş bölgede oluşturduğu 19 transfer ve dağıtım merkezi ile 70’in üzerinde hizmet noktası bulunuyordu.
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Gaziantep ve Antalya gibi illerde aktif hizmet veren firma, Türkiye’nin dört bir yanına taşımacılık ağı kurmuştu.

Anahtar Kelimeler:
iflas Konkordato kargo şirket haberleri
En Çok Aranan Haberler

