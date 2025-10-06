Ülker Bisküvi’ye, 5 yıl vadeli 250 milyon ABD doları sendikasyon kredisi

Toplam 250 milyon ABD doları tutarındaki kredi, J.P. Morgan’ın global koordinatörlüğünde; J.P. Morgan, Emirates NBD ve Standard Chartered Bank’ın baş yetkili düzenleyici banka ve talep toplayıcı banka olarak görev aldığı; Emirates NBD ve Standard Chartered Bank’ın aynı zamanda ortak sürdürülebilirlik koordinatörlüğünü üstlendiği sendikasyon kredisi işlemi kapsamında; Gulfbank, Abu Dhabi Commercial Bank, Rabobank, Al Ahli Bank of Kuwait, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Commercial Bank of Dubai, Bank of America ve HSBC’nin katılımıyla, toplam 11 uluslararası bankayla 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli olarak imzalandı. Ülker Bisküvi, 2023’te sağladığı sendikasyon kredisini, 2026’da dolacak vadesinden önce 20 Ekim’de refinanse edecek.

SON 5 YILDA ÖZEL SEKTÖRDE BİR İLK: 5 YIL VADELİ, VADEDE ANA PARA ÖDEMELİ SENDİKASYON KREDİSİ

Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, sağlanan sendikasyon kredisinin, özel sektörde * 2020 yılından bu yana alınan ilk 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli sendikasyon refinansmanı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“İmzaladığımız uzun vadeli sendikasyon kredisi anlaşmamızı, Ülker Bisküvi’nin istikrarlı büyüme stratejisinin ve uluslararası finans kuruluşlarıyla kurduğu güçlü ilişkinin bir yansıması olarak kabul ediyoruz. Bu uzun vadeli anlaşmanın hem ülkemiz hem de şirketimiz için önemli bir güven göstergesi olduğuna inanıyoruz. Bu işlem, ülkemizde son 5 yılda özel bir şirket tarafından gerçekleştirilen ilk 5 yıl vadeli, vadede ana para ödemeli sendikasyon kredisi olma özelliğini taşıyor. Kredi ihtiyacımızın iki katından fazla talep aldık ve ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’dan 11 bankanın katılımıyla, güçlü bir konsorsiyum oluşturduk. Ülker’in güçlü finansal göstergeleri ve ülkemizin iyileşen kredi koşulları sayesinde aldığımız krediyle ciddi bir maliyet avantajı sağladık.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE İSRAFSIZ ŞİRKET KÜLTÜRÜYLE GELECEK NESİLLERE YATIRIM

Sürdürebilirlik odaklı bir yaklaşımla hareket ettiklerini ifade eden Özgür Kölükfakı sözlerine şöyle devam etti: “Aldığımız kredi, Ülker’in sürdürülebilirliğe olan güçlü bağlılığını yansıtan, sürdürülebilirlik bağlantılı bir yapı taşıyor. Önümüzdeki dönemde de sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımız, sağlam finansal yapımız ve güçlü bilanço yönetimimizle ülkemiz ekonomisine katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz.”