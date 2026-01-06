FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Ülker'de üst düzey atama! Satış Başkan Yardımcılığı görevine Kayhan Zenginoğlu getirildi

Gıda şirketi Ülker’in satış organizasyonunda görev değişimi yaşandı. Şirketin Satış Başkan Yardımcılığı görevine Kayhan Zenginoğlu getirildi.

Ülker'de üst düzey atama! Satış Başkan Yardımcılığı görevine Kayhan Zenginoğlu getirildi
Hande Dağ

Şu anda Satış Başkan Yardımcısı görevini yürüten Ahmet Şenel ile Kayhan Zenginoğlu, Ocak 2026’da görev devri sürecinde birlikte çalışacak. Oryantasyon sürecinin ardından ocak ayı sonunda Şenel, görevini Kayhan Zenginoğlu’na devredecek. Kayhan Zenginoğlu şirketin satış süreçlerinden sorumlu olacak ve doğrudan Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı’ya raporlayacak.

ÜLKER CEO’SU KÖLÜKFAKI: “ZENGİNOĞLU’NUN BİRİKİMİ ŞİRKETİMİZE DEĞER KATACAK”

Görev değişimiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, “33 yıllık kariyeri boyunca Türkiye’de ve yurt dışında önemli görevlerde bulunan Kayhan Zenginoğlu, şirketimizin satış stratejilerini yeni yaklaşımlarla şekillendirip sahada etkin şekilde hayata geçirilmesine liderlik edecek. Deneyimli satış ekibimizin, teknolojinin sunduğu fırsatlarla yeni yetkinlikler kazanmasını, müşteri odaklı yaklaşımımızın sahada daha da güçlenmesini sağlayacak. Zenginoğlu’nun satışta global bilgi birikimi ve yönetim tecrübesinin şirketimize değer katacağına inanıyorum. Bu vesileyle, 31 yıl boyunca Ülker’in büyümesine, markalarımıza ve ticari yapımıza çok kıymetli katkılar sunan Ahmet Şenel’e teşekkür ediyor ve bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyorum.” dedi.

ZENGİNOĞLU: “SATIŞ ORGANİZASYONUMUZUN ETKİ ALANINI DAHA DA GENİŞLETECEĞİZ”

Yeni göreviyle ilgili görüşlerini paylaşan Kayhan Zenginoğlu ise şunları söyledi:

“Ülker gibi köklü, yenilikçi bir şirkete katılmaktan büyük mutluluk, heyecan ve onur duyuyorum. Ülker’in global vizyonu doğrultusunda, satış organizasyonunun güçlü etki alanını daha da genişletmek, sahadaki uygulamalarla fark yaratmak üzere ekip arkadaşlarımla beraber çalışmak için sabırsızlanıyorum.”

Kayhan Zenginoğlu kariyeri boyunca farklı ürün kategorilerde ve satış kanallarında görev aldı. Unilever’de 33 yılı aşkın süre çalışan Zenginoğlu, son olarak The Magnum Ice Cream Company Pakistan Genel Müdürü ve aynı zamanda Global Dondurma Ev Dışı Tüketimi Transformasyon Lideri olarak görev yapmıştı.

KAYHAN ZENGİNOĞLU KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olan Kayhan Zenginoğlu, kariyerine 1993 yılında Unilever’de Piyasa Analisti olarak başladı. 1996 yılının sonunda askerlik nedeniyle görevinden ayrılan Zenginoğlu verdiği aranın ardından 1998 yılında Ulusal Zincir Müşterilerinden sorumlu müşteri temsilcisi olarak Unilever’e geri döndü. Zenginoğlu, 2001 yılında ise yerel zincirler kanalına Marmara Bölge Yöneticisi olarak atandı. Satışta geçen kariyeri süresince farklı kategori ve kanallardan sorumlu olan Kayhan Zenginoğlu, Kategori Operasyon Yöneticiliği, Geleneksel Kanal İstanbul Bölge Müdürlüğü, Müşteri Pazarlama Direktörlüğü, Geleneksel Kanal & C&C Direktörlüğü gibi kritik roller üstlendi.

Zenginoğlu, 2019-2024 arasında, Türkiye’deki son rolünde Unilever’in önemli iş kollarından Algida bünyesinde Müşteri İş Geliştirme & Stratejik Planlama Direktörü olarak sergilediği yüksek etki ve dönüşüm liderliğinin ardından, kariyerine uluslararası bir sayfa ekleyerek 2024 sonunda Pakistan’a atandı. Burada The Magnum Ice Cream Company Pakistan Genel Müdürü ve aynı zamanda Global Dondurma Ev Dışı Tüketimi Transformasyon Lideri olarak görev yaptı.

Kayhan Zenginoğlu, Pakistan’da geçirdiği dönemde marka ve operasyon dönüşümünün hızlandırılmasında, organizasyonel kültür gelişiminde ve sürdürülebilir ticari büyümenin sağlanmasında kritik rol oynadı. Tüm bu görevlerini sürdürürken Zenginoğlu, Türkiye’de bulunduğu dönemde Lead Network Türkiye Yönetim Kurulu üyeliği görevini de üstlendi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakırın libresi 6 doları aşarak rekor kırdıBakırın libresi 6 doları aşarak rekor kırdı
İlk kez mobilden Akbanklı olan KOBİ'lere kredi kampanyasıİlk kez mobilden Akbanklı olan KOBİ'lere kredi kampanyası

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
atama ülker
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı için askeri işbirliği açıklaması

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Maduro hakim karşısına çıktı! İşte ilk sözleri

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Galatasaray Süper Kupa'da finale kaldı! Trabzonspor'u geçtiler

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

Şarkıcı Alya ve Ceyda Ersoy gözaltına alındı!

İslam Memiş'ten akaryakıt açıklaması

İslam Memiş'ten akaryakıt açıklaması

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.