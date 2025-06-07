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Ünlü Barilla makarnası raflardan toplanıyor! Fiş olmadan bile para iadesi yapılacak... Dev şirketin Türkiye ayağından açıklama

Ünlü makarna markası Barilla Avrupa Birliği'nin testlerinden sınıfta kaldı. Yapılan denetimlerde ünlü markanın bazı ürünlerde aşırı kurşun tespit edildi. Konu ile ilgili Barilla Türkiye'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Bolu'da kendi fabrikasında üretilen tam buğday makarnalarının Türk tüketicilerine sunulduğunu, Türkiye’de geri çağırma veya toplamanın söz konusu olmadığını açıkladı.

Ünlü Barilla makarnası raflardan toplanıyor! Fiş olmadan bile para iadesi yapılacak... Dev şirketin Türkiye ayağından açıklama
Ezgi Sivritepe

İtalyan makarna markası Barilla için Avrupa Birliği'nden uyarı geldi. Buna göre, Barilla'nın bazı ürünleri hakkında tüketicilere tüketmeyin uyarısında bulundu. Almanya’da söz konusu ürünler için geri çağırma işlemi başlatıldı.

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AB'nin Hızlı Uyarı Sistemi aracılığıyla yayımlanan açıklamaya göre, Barilla Tam Buğday Kalem Makarna adlı üründe yüksek oranda kurşun tespit edildi. Özellikle Almanya’da Kaufland ve Lidl mağazalarından alınan paketlerde risk bulunduğu belirtiliyor. RASFF, Almanya’da geri çağırmanın başladığını, İsveç’te ise yetkililerle temas kurulduğunu açıkladı.

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Şirketten ise konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Tedarik zincirindeki kirlenme ya da hammadde işleme sürecindeki sorunlar olası nedenler arasında gösteriliyor. Yetkililer, üreticiyle birlikte çalışarak sorunun kaynağını araştırıyor ve benzer risklerin önüne geçmek için ek önlemler alıyor.

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FİŞ OLMADAN DA İADE EDİLECEK

Geri çağırılan ürün ise, "Barilla Integrale Vollkorn Penne Rigate (Tam Buğday Kalem Makarna)" oldu. Ürünü alan tüketiciler bu ürünü kullanmamaları ve satın aldıkları mağazaya iade etmeleri istendi. Kasa fişi olmadan da para iadesi yapılacak.

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KURŞUN RİSKİ NEDİR?

Kurşun, vücutta birikme özelliği olan ağır bir metaldir. Baş ağrısı, iştahsızlık, yorgunluk, karın ağrısı, kansızlık, cinsel isteksizlik, kısırlık veya sinirlilik gibi sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzun vadede ise böbrek, sinir sistemi ve kan üretim sistemine zarar verebilir.

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Avrupa Birliği sağlık otoritelerine göre özellikle çocuklar ve hamile kadınlar kurşuna karşı daha hassastır. Düşük seviyelerdeki kurşun bile bu grupları ciddi şekilde etkileyebilir.

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Barilla Türkiye'den ise konu ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı:

“Barilla, Alman makamlarıyla yürüttüğü istişare sonucu önlem amacıyla, analiz değerleri öngörülen sınırların üzerinde bulunan sınırlı sayıda tam buğday makarnasını raflardan toplamıştır.
Anılan ürünler sadece Merkezi Avrupa bölgesinde satışa sunulmuştur. Herhangi bir toksikolojik risk söz konusu olmadığı ve ilgili tüm ürünler raflardan toplandığı için, toplu bir ürün geri çağırma prosedürü söz konusu değildir.
Barilla tarafından kontrol amaçlı gerçekleştirilen analizlerde anılan ürünlerin üretiminde kullanılan hammaddelerde herhangi bir soruna rastlanmamıştır. Sorunun neden kaynaklandığına dair araştırmalar devam etmektedir.
Bununla birlikte, Barilla Türkiye, sadece Bolu'daki kendi fabrikasında tamamen Türkiye’de yetiştirilen buğdaylardan ürettiği tam buğday makarnalarını Türk tüketicilerinin beğenisine ve tüketimine sunmaktadır. Söz konusu edilen ürünler ise Avrupa Bölgesi'nde üretilmekte ve sadece o bölge ülkelerinde satılmakta, Türkiye'de bulunmamaktadır.
Barilla'da ürün kalitesi ve güvenliği en öncelikli konudur. Şirket, her yıl gerçekleştirdiği 4 milyondan fazla analizle bunu sağlamaya çalışmakta, düzenli olarak kalite ve gıda güvenliği göstergelerini takip etmektedir. Haberlerde bahsi geçen geri çağırma ve toplama durumu söz konusu değildir.”
Kaynak: Patronlar Dünyası

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği kurşun makarna
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