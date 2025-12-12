FİNANS

Ünlü iş insanı İsak Andiç vefatının birinci yıl dönümünde unutulmadı

Mango’nun kurucusu İsak Andiç Ermay (1953–2024), vefatının birinci yılında Türkiye’de ve dünyanın önde gelen şehirlerinde gerçekleştirilen çeşitli mağaza etkinlikleriyle anıldı. Dünyanın önemli merkezlerindeki sembolik Mango mağazaları, vitrinlerini İsak Andiç’in portreleriyle kaplarken, mağaza içinde de özel görsellere ve mesajlara yer verdi.

120'den fazla pazarda faaliyet gösteren Mango, kurucusu İsak Andiç’i vefatının birinci yıl dönümünde andı. Şirket, Andiç için onun yaşamı boyunca ortaya koyduğu çalışmaları hatırlamak ve onurlandırmak amacıyla dünya genelindeki mağaza ve ofislerde çeşitli anma etkinlikleri düzenledi.

Başarılı iş yaşamının yanı sıra insani değerlere verdiği önem ve yardımseverliğiyle tanınan Andiç, Mango’yu bugün 120’den fazla pazarda ve yaklaşık 3.000 satış noktasında faaliyet gösteren küresel bir markaya dönüştürmüştü. Moda endüstrisinde uluslararası bir referans haline gelen Mango’nun gelişimine yön veren Andiç, vefatından bir yıl sonra dünya çapında hayata geçirilen çeşitli etkinliklerle anılmaya ve ilham vermeye devam ediyor.

