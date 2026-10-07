Ünlü marka 90'dan fazla restoranı kapattı: 3 kez iflas başvurusu

ABD'deki pizza restoranları sektöründe son dönemde yaşanan küçülme sürüyor. 45 yıllık ünlü pizza zinciri Bertucci's de 90'dan fazla restoranını kapattı. 8 yılda üç kez iflas başvurusunda bulunan markanın 100'den fazla restoranından sadece 11'i faaliyetini devam ettiriyor.

CNBC'e'nin TheStreet'in haberinden aktardığına göre, 2026'da pizza restoranları sektöründe çok sayıda zincir çeşitli nedenlerle şubelerini kapatırken, Boston merkezli Bertucci's de küçülme sürecine devam etti.

Bertucci's, 1981'de kurulmuştu. Bir dönem 100'den fazla restorana ulaşan marka son olarak Virginia eyaletinin Springfield kentindeki restoranını eylül ayının sonunda kapattı. Son tabloya göre zincirin Massachusetts, Delaware ve Pennsylvania'da 11 restoranı kaldı. Bertucci's'in resmi internet sitesinde de restoran sayısı 11 olarak yer aldı.

100'DEN FAZLA RESTORANDAN 11'E...

1980'lerde Massachusetts'te hızlı büyüyen Bertucci's, 1985'te ikinci ve üçüncü restoranlarını açarken 1989'da şube sayısını 14'e çıkarmıştı. Sonrasında New Hampshire, Florida, Illinois gibi bölgelere kadar uzanan bir ağ ile 100'den fazla noktaya ulaşmıştı.

TOPLAMDA 3 KEZ İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNDU

Fakat son yıllarda markanın büyüme sürecinde tablo tersine döndü. Bertucci's, 2018'in Nisan ayında ilk defa Chapter 11 kapsamında iflas başvurusunda bulunmadan önce 40'tan fazla restoranını kapattı. Söz konusu dönemde 59 restoran faaliyetlerini devam ettiriyordu.

2022'nin Aralık ayında ikinci defa iflas başvurusunda bulunduğunda ise restoran sayısı 31'e gerilemişti. O süreçte marka 15 restoranını daha kapattı.

Son olarak zincir, 24 Nisan 2025'te üçüncü kez Chapter 11 başvurusunda bulundu. Şirketin, tüketici talebinin geleneksel restoranlardan uzaklaşmasını iflas başvurusunun nedenleri arasında gösterdiği aktarıldı.

Şirket üçüncü iflas başvurusunda bir gün önce yeni bir konsept hayata geçirirken yoğun şehir yaşamına uyum sağlama ve hızlı servis sunma hedefindeki bu konsept de küçülmeyi durduramadı.