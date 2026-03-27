Yeni şirket sayısı düştü, kapananlar arttı! İşte son tablo

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre, şubat ayında kurulan şirket sayısı bir önceki aya kıyasla yüzde 15,1 azalarak 11 bin 115'ten 9 bin 432'ye geriledi. Bu düşüş, yılın ilk ayına göre girişimcilik faaliyetlerinde ivme kaybına işaret etti.

KAPANAN ŞİRKET SAYISINDA SINIRLI ARTIŞ

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 1,1 artarak 1604'ten 1621'e yükseldi. Kapanışlardaki bu sınırlı artış, şirket dinamiklerinde temkinli bir seyre işaret etti.

YILLIK BAZDA DAHA DENGELİ GÖRÜNÜM

Şubat verileri yıllık bazda değerlendirildiğinde ise daha olumlu bir tablo öne çıktı. Buna göre kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artarken, kapanan şirket sayısı yüzde 5,8 azalış gösterdi. Bu görünüm, uzun vadede şirketleşme eğiliminin sürdüğüne işaret etti.