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Yıllardır sektördeydi! Mahkeme haciz koydu satışları durdu, dev şirket iflasın eşiğinde... Alacaklılarına süre verildi

Küresel ölçekte yaşanan ekonomik zorluklar şirketleri de etkilemeye devam ediyor. Son olarak gıda alanında faaliyet gösteren Gülhanlar Güven Gıda konkordato ilan etti. 2009 yılından beri hizmet veren şirket Alanya'da bulunan otel ve restoranlara gıda tedariğinde bulunuyordu.

Yıllardır sektördeydi! Mahkeme haciz koydu satışları durdu, dev şirket iflasın eşiğinde... Alacaklılarına süre verildi
Ezgi Sivritepe

Son dönemde konkordato ilan eden şirketlerin sayısı artıyor. Türkiye'nin önde gelen gıda şirketi Gülhanlar Güven Gıda da konkordato ilan eden şirketlerin kervanına katıldı. 2009 yılından beri Alanya'daki otel ve restoranlara gıda tedariğinde bulunan şirket için Alanya Asliye Ticaret Mahkemesi, 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Yıllardır sektördeydi! Mahkeme haciz koydu satışları durdu, dev şirket iflasın eşiğinde... Alacaklılarına süre verildi 1

ÖNLEMLER ALINDI

Bu kapsamda; şirketin mal varlığını koruma altına almak amacıyla bazı önlemler alındı. Mahkeme izni olmaksızın taşınmaz devirleri, rehin işlemleri, kefalet gibi tasarruflar geçici olarak yasaklandı. Şirketin taşınmazları ve motorlu taşıtlarına ilişkin devir ve temlik işlemleri ile ayni ve şahsi hak tesisleri de durduruldu.

Yıllardır sektördeydi! Mahkeme haciz koydu satışları durdu, dev şirket iflasın eşiğinde... Alacaklılarına süre verildi 2

SATIŞLARI DURDURULDU!

Diğer yandan İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, geçici mühlet süresince her türlü icra takibi, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri askıya alındı. Hacizli araç ve ekipmanlar, işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi için haciz şerhiyle birlikte geçici olarak şirkete teslim edildi. Rehinli alacaklar için takip işlemleri sürecek olsa da, rehinli malların satışı durduruldu.

Mahkeme, alacaklılara konkordato talebine 7 gün içinde itiraz etme hakkı tanıdı.

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iflas Alanya Konkordato gıda şirket haberleri
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