FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası
  4. Yünsa 2023 yılı için 237 milyon lira kar payı dağıtacak

Yünsa 2023 yılı için 237 milyon lira kar payı dağıtacak

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
25.05.2024 13:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yünsa'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamaya göre, 2023 yılı karından 60 milyon lira sermayeyi temsil eden pay sahiplerine yüzde 394.56 brüt, yüzde 355.10 net oranında toplam 236 milyon 736 bin 631 lira kar payı dağıtılması kararı alındı. Bu kar payı 30 Mayıs 2024 tarihinden itibaren nakden ödenecek.

Yünsa 2023 yılı için 237 milyon lira kar payı dağıtacak

Yünsa Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sürmegöz, 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2023 yılı için brüt 236 milyon 736 bin 631 lira kar payı dağıtma kararı aldıklarını kaydetti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yünlü kumaş üreticisi Yünsa'nın 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, yönetim kurulu üyeleri ve hissedarların katılımı ile 24 Mayıs 2024 Cuma Raffles İstanbul Otel'de gerçekleştirildi. Yünsa Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sürmegöz’ün açılış konuşması ile başlayan toplantı, şirketin 2023 yılı faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporlarının genel kurul üyeleri ile paylaşılması, konsolide finansal tablolarının okunması ve 2024 beklentilerinin sunulmasıyla devam etti.

Genel Kurul sonrası Yünsa tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı karından 60 milyon lira sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak yüzde 394.56 brüt, yüzde 355.10 net oranında toplam 236 milyon 736 bin 631 lira kar payının 30 Mayıs 2024'den itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Sürmegöz 2023 temettü rakamının, Yünsa'nın mali gücü ve tüm paydaşlarına değer yaratma konusundaki istikrarlı politikasının göstergesi olduğunu belirtti.

Sümergöz, "Yünsa'nın 50'nci, Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşını kutladığımız 2023 yılı hem ülkemiz, hem de tüm dünya için kolay bir yıl olmadı. Küresel talepteki daralma, hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar, tedarik zincirlerindeki aksaklıklar ve artan maliyetler sektörü olumsuz etkiledi. Ancak, Yünsa tüm zorlayıcı koşullara rağmen 2023 yılını yine başarılı bir performans ve gurur verici bir finansal tablo ile tamamladı." ifadelerini kullandı.

Yarattıkları ekonomik katma değer ve yaptılları yatırımlarla 2023 yılında da paydaşlarına değer sunmaya devam ettiklerini vurgulayan Sümergöz, "Tekstil sektöründe temettü rakamlarının genel olarak düşük seyrettiği 2023 yılında Yünsa olarak bu alanda da güçlü bir duruş sergileyerek 237 Milyon lira'lık temettü dağıtma kararı aldık. Dünyanın lider yünlü kumaş markası olma hedefimize emin adımlarla yürüdüğümüz bu yolda, karlı ve sürdürülebilir büyüme fırsatlarını değerlendirecek, ülkemiz, tüm paydaşlarımız ve çalışanlarımız için katma değer yaratmaya devam edeceğiz." açıklamalarında buludu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BDDK'dan üç yeni banka kuruluşuna izinBDDK'dan üç yeni banka kuruluşuna izin
İşte vergi rekortmenlerinin açıklanacağı tarihlerİşte vergi rekortmenlerinin açıklanacağı tarihler
Borsa İstanbul’dan Darphane’nin altın sertifikasına gol!Borsa İstanbul’dan Darphane’nin altın sertifikasına gol!
Anahtar Kelimeler:
Yünsa şirket haberleri
En Çok Okunan Haberler
THY uçağında yürekler ağza geldi! Şiddetli türbülans 2 aylık kabin memurunun belini kırdı

THY uçağında yürekler ağza geldi! Şiddetli türbülans 2 aylık kabin memurunun belini kırdı

O paraların yüzde 10’u vatandaşa verilecek!

O paraların yüzde 10’u vatandaşa verilecek!

Emekliler için ikinci adım yolda

Emekliler için ikinci adım yolda

Mevduat faizlerinde sert düşüş

Mevduat faizlerinde sert düşüş

Emekli bayram ikramiyesine zam var mı? Ödeme takvimi belli oldu

Emekli bayram ikramiyesine zam var mı? Ödeme takvimi belli oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.