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Yüzde 70 indirim yapmıştı: Ünlü marka son mağazasını da kapattı

İngiltere'nin ünlü çanta ve aksesuar markalarından Radley, 21 mağazasının tamamını kapatıp fiziksel perakende faaliyetlerini sonlandırdı. Mayıs 2026'da kayyum sürecine giren şirketin marka ve fikri mülkiyet hakları Gordon Brothers tarafından satın alınırken Radley kapanış öncesinde ürünlerinde yüzde 70'e varan indirim yapmıştı.

Yüzde 70 indirim yapmıştı: Ünlü marka son mağazasını da kapattı
Hande Dağ

İngiltere perakende sektöründe bir marka daha mağazalarını kapattı. 1998'de Londra'daki Camden Market'te kurulan Radley, ekonomik koşulların baskısı altında geçen dönem sonrası fiziksel mağazalarının tamamını kapattı.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; markanın internet sitesi 19 Ağustos 2026'da kapatılırken böylece kapanış kampanyasındaki indirimlerden faydalanmak isteyen pek çok müşteri, kalan ürünler için fiziksel mağazalara yönelmek zorunda kaldı.

NEDEN MAĞAZALARINI KAPATTI?

Radley'nin Mayıs 2026’da kayyum sürecine girdiği, FTI Consulting’e göre şirketin, uzun süredir devam eden zorlu ekonomik koşullarla mücadele ettiği aktarıldı. Bu süreç sonrası Radley'nin marka ve fikri mülkiyet haklarının Gordon Brothers tarafından satın alındığı hatırlatılırken buna karşın satın alma markanın fiziksel mağazalarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlamadı ve 21 mağazanın tamamı kapandı.

Yüzde 70 indirim yapmıştı: Ünlü marka son mağazasını da kapattı 1

KAPANMA ÖNCESİ YÜZDE 70 İNDİRİM

1998'de Londra'da kurulan ve çanta ve aksesuarlarıyla tanınan Radley, mağazalarını kapatmadan önce stoklarını eritmek için büyük bir tasfiye kampanyası başlatmış ve ürünlerinde yüzde 70'e varan indirim uygulamıştı. Radley'nin internet sitesinin 19 Ağustos'ta kapanması sebebiyle kampanyanın son döneminde müşterilerin indirimden faydalanmak için mağazalara gitmesi gerekmişti.

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indirim mağaza
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