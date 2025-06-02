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Zara, Massimo Dutti, Mango için çalışıyordu şimdi iflas bayrağını çekiyor! 39 yıldır Türkiye'nin en iyilerindendi...

Önde gelen tekstil firmalarından biri olan Uğur Balkuv Triko, iflasın eşiğine geldi. 1980 yılından beri Mango, Zara, Massimo Dutti gibi dünya devlerine ürün üreten dev şirket için yolun sonu görünmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde konkordato talep eden firma için mahkeme kararını verdi.

Zara, Massimo Dutti, Mango için çalışıyordu şimdi iflas bayrağını çekiyor! 39 yıldır Türkiye'nin en iyilerindendi...
Ezgi Sivritepe

1980 yılında sektöre giren Uğur Balkov, 1986 yılında Uğur Balkov Triko'yu kurdu. Kendi ürünlerini zincir mağazalara satan firma, dünya devi giyim markaları için de üretim yapıyordu.

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DURUŞMA 20 AĞUSTOS'TA

Mango, Zara, Hugo Boss, Massimo Dutti gibi dünyan en ünlü markalarına ürün üreten Uğur Balkuv Triko, geçtiğimiz günlerde konkordato talebinde bulunmuştu. Dev şirket için dava İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görüldü. Verilen kararda şirkete 3 aylık geçici mühlet kararı verildi. Konkordato komiseri olarak YMM Bağımsız Denetçi Ömer Özbaniça, İşletme/Finans Uzmanı Cenk Ulusal ve İcra İflas Hukukçusu Çiğdem Yazıcı atandı. Firma için duruşma ise 20 Ağustos 2025’te 14:00'da yapılacağı belirtildi.

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Mahkeme kararında şirketin 7 gün içinde itiraz edebileceği de belirtildi ve şu sözler kullanıldı:

“Konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, İİK'nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.”

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5 MİLYONLUK ÜRETİM KAPASİTESİ VAR

Uğur Balkuv Triko İstanbul'da iki; Adapazarı’nda bir fabrikası bulunuyor. Üç fabrikayla hizmet veren firmanın yıllık 5 milyon 500 bin adet üretim kapasitesi bulunuyor.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
mango iflas Tekstil Koton Zara fabrika üretim
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