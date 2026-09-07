Zorlu Holding'den 7,85 milyon dolarlık satış: Altın projesi İngiliz şirkete geçiyor

Financial Times'ta yer alan habere göre; Türkiye'deki madencilik faaliyetlerini genişleten ACG Metals, Keşkek altın projesinin ruhsatını ve tüm haklarını devralıyor. Zorlu Holding'in maden grubu çatısı altında yer alan Meta Nikel ile varılan anlaşmayla bölgedeki altın üretiminin 2027'da başlatılmasının hedeflendiği kaydedildi.

ÖDEME NASIL OLACAK?

666 hektarlık sahaya dair 7,85 milyon dolarlık toplam bedelin 4 milyon dolarlık ilk taksidinin, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) Ekim 2026'da vermesi beklenen onayı sonrası ödeneceği aktarıldı. Kalan 3,85 milyon dolarlık ödemenin ise 2027'nin ortalarında tamamlanması öngörülen ÇED süreçlerine bağlandığı belirtildi. Anlaşma kapsamında Meta Nikel'in, sahadan çıkarılacak altından yüzde 1 brüt gelir payı ve yeni keşfedilecek ilave rezervler için ons başına 60 dolar ek ödeme alacağı kaydedildi.

SAHADA NE KADAR ALTIN REZERVİ VAR?

Keşkek ocağında ortalama 0,90 gram/ton altın tenörüne sahip yaklaşık 300 bin ton cevher tanımlandığı öğrenildi. Bugünkü ons fiyatlarıyla teorik değeri yaklaşık 38 milyon dolar olan bu kaynağın dışında, ruhsat alanında 1,5 milyon tonluk mineral kaynak bulunduğu tahmin ediliyor. Şirketin teknik değerlendirmelerinin, ilave sondajlarla 5 ile 10 milyon ton arasında yeni cevher sahalarının ortaya çıkarılabileceğine işaret ettiği aktarıldı.

Sahadan çıkarılacak oksit cevherinin ACG Metals'ın Gediktepe'deki mevcut yığın liç tesisinde işlenmesinin planlandığı, uygulanacak özel proses ile altın kazanım oranının yüzde 85 seviyesine çıkarılmasının öngörüldüğü kaydedildi. Gerekli onayların alınması sonrası Keşkek sahasında madencilik ve altın üretimi faaliyetlerinin 2027'nin ortalarında başlamasının hedeflendiği aktarıldı.