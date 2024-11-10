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  4. 1 gramı bile 500 TL! Altın değerinde... Sadece bu yüzden bile alınır

1 gramı bile 500 TL! Altın değerinde... Sadece bu yüzden bile alınır

10.11.2024 10:57
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Adana’nın Feke ilçesinde safran hasadı yapıldı. Yemeklere aroma ve renk katmasıyla bilinen safran sağlığa da pek çok fayda sağlıyor. Altın değerinde olan safranın depresyon ve anksiyete semptomlarını azaltabildiği ortaya konurken sindirimi kolaylaştırdığı da biliniyor. Safranın 1 gramının fiyatı ise 350 TL ile 500 TL arasında değişiyor.

1 gramı bile 500 TL! Altın değerinde... Sadece bu yüzden bile alınır

Altın değerindeki safranın hasadı Adana’da yapıldı. Feke ilçesinde üretimi yapılan Safran bitkisinin hasadı Tarımsal Yayım ve Hizmetiçi Eğitim Merkezi personelleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hakkı Saroğlan ile yapıldı.

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SAFRANIN FAYDALARI

Çok önemli bir bitki olan safran, yalnızca yemeklere aroma ve renk katmakla kalmaz, aynı zamanda sağlığa birçok fayda sağlar. Safran, antioksidanlar açısından zengindir ve serbest radikallerle savaşarak vücudu korur. Bazı araştırmalar, safranın depresyon ve anksiyete semptomlarını azaltabileceğini göstermektedir. Safran, sindirimi kolaylaştırabilir ve mide rahatsızlıklarını hafifletebilir.

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1 GRAM SAFRANIN FİYATI 350 TL İLE 500 TL ARASINDA

Ayrıca 1 gram safranın fiyatı genellikle 350 TL ile 500 TL arasında değişiyor. Bu yönüyle de safran çok önemli bir bitki. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana Feke safran
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