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1 tanesi 20 TL! 2 ton bekliyor... Arazisinin büyük bölümünü ona ayırdı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
11.11.2024 09:30
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Depremin yaralarının sarıldığı Hatay'ın Erzin ilçesinde avokado hasadına başlandı. Çiftçi Halil Ay'ın 4 buçuk dönümlük arazisinin içinde avokado yetiştiren Ay, bunun bir buçuk dönüme yakınının avokado olduğunu söyledi. Avokadonun tarladan tane fiyatı 20 TL'den alıcı buluyor. Tarlasında 110 adet avokado ağacı olduğunu söyleyen Ay, bu ağaçlardan ortalama 2 ton civarı ürün çıkacağını anlattı. Tarlada tane fiyatı 20 TL olan avokadoların tanesi markette ise 35 - 40 TL bandında satılıyor.

1 tanesi 20 TL! 2 ton bekliyor... Arazisinin büyük bölümünü ona ayırdı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından büyük yıkım yaşanan Hatay'da çiftçiler üreterek depremin izlerini silmeye çalışıyor. Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Erzin ilçesinde avokado hasadı başladı. Yeşiltepe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Halil Ay'ın 4 buçuk dönümlük arsasında yetiştirdiği avokado, tarladan tane fiyatı 20TL'den alıcı buluyor. Bahçesinde 110 avokado ağacı bulunan Ay, hasattan oldukça umutlu.

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"4,5 DÖNÜM ARAZİNİN 1,5 DÖNÜMÜ AVOKADO"

Bereketli topraklarda çiftçilik yapan 34 yaşındaki Halil Ay, “Avokado yetiştiriciliğini yaklaşık dört buçuk dönüm arazinin içinde yapıyoruz. Bunun bir buçuk dönüme yakını avokado." dedi.

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"TARLADA TANESİ 20 TL, MARKETTE 40 TL"

Ay, "Ortalama olarak baz alırsak tane fiyatı 20 TL, market satış fiyatı 35-40 TL bandında değişiyor. Avokado hasadına eylül ayında başlanır, ekim ayı boyunca devam eder. Hasadı yapılan avokado soğuk havalarda muhafaza edilir, soğuk havaların bitmesiyle kademe kademe ihtiyaca göre satışa sunulur." şeklinde konuştu.

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“TARLADA 110 ADET AVOKADO AĞACIMIZ VAR VE BU AĞAÇLARDAN ORTALAMA 2 TON CİVARINDA ÜRÜN ÇIKAR”

Ay, "Tarlada şu anda 110 adet avokado ağacımız var ve bu ağaçlardan ortalama 2 ton civarında ürün çıkar. İşçilerin yevmiyesi bin lira. Türkiye'de genelde avokadonun dört cinsi var. Bizim elimizde olan Hass ve Fuerte cinsleridir” ifadelerini kullandı. (İHA)

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