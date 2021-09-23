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10 bin ton tescilli ceviz ihracatı yapıldı

23.09.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta coğrafi işaret tescil belgesi bulunan ‘Maraş-18’ cevizinde hasat başladı. Yıllık ortalama 20 bin ton rekolte elde edilen ve Amerika’nın ‘Chandler’ cevizine rakip olan Maraş-18, İran, Irak, Rusya ve Suudi Arabistan’a ihraç ediliyor.

10 bin ton tescilli ceviz ihracatı yapıldı

Dondurması, biberi ve tarhanası gibi coğrafi tescil işaretli ürünleri bünyesinde barındıran Kahramanmaraş’ta tescilli cevizde hasat başladı. İl genelinde 100 bin dekarlık alandaki irili ufaklı bahçelerde üretilen ceviz çiftçilerin önemli bir gelir kaynağı oldu.

Üretimde modern tekniğe geçen çiftçiler klasik hasadın yanı sıra ceviz çırpma ve soyma makineleriyle kombineli hasat yapıyor.

Damla sulama sistemi ile kaliteli ürün elde eden çiftçilerin yüzü gülüyor.

10 BİN TONU İHRAÇ EDİLİYOR

Hasat edilen ürünün yaklaşık 10 bin tonu İran, Irak, Rusya ve Suudi Arabistan gibi ülkelere ihraç edilirken, kalan kısımları ise ülke genelinde tüketiliyor. 20 bin ton ceviz rekoltesi beklenen kentte, hummalı bir ceviz hasadı yapılıyor.

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Onikişubat ilçesi Avcılar Mahallesi’nde Gürleen Yaylasındaki ceviz bahçesinde hasadı yapan çiftçiler, verimden ve kaliteden memnun.

Kahramanmaraş’ın cevizinin Amerika’nın cevizine rakip olduğunu söyleyen Onikişubat İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Kıraç, “Maraş-18 cevizi dünya geneline yayılmıştır. Amerika’nın ‘Chandler’i varsa Kahramanmaraş’ın da kendine has ‘Maraş-18’ cevizi vardır. Bu ceviz dünyanın en kaliteli cevizidir. TÜİK verilerine göre 14 bin ton olmak üzere kayıtlı ve kayıtsız 20 bin ton ceviz üretilmektedir. Geçmiş yıllarda da görüldüğü gibi her yıl Türkiye’de üretim de ilk sırada yer almaktadır. Kapama bahçeleri ile üretim miktarları daha çok artmaktadır” dedi.

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Ceviz üreticisi Oğuzhan Özkayım, “Ceviz üretimimizi kapama bahçeleriyle yapıyoruz. Şuanda ceviz üretiminde çok ciddi konuma geldik ve ülkemizde ilk sıradayız. Artık uluslararası pazarlara ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Sulama, toplama ve kabuğunun soyulmasına kadar bütün işlemler modern yöntemlerle yapılıyor” dedi.

Avcılar Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Kayaalp ise “Yaklaşık 100 dönüm içindeki arazide tempolu bir çalışma var. Mutluyuz ve hasadımız bol. Cevizimiz kaliteli ve ülkemizin birçok iline de buradan gönderiyoruz. Siparişlere de yetişemediğimiz oluyor” dedi.

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Kaynak: İHA

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Kahramanmaraş
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