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  4. 10 kilodan 1 kilo çıkıyor, 25 liradan satıyorlar! Avrupa'ya bile onlar gönderiyor...

10 kilodan 1 kilo çıkıyor, 25 liradan satıyorlar! Avrupa'ya bile onlar gönderiyor...

31.01.2025 15:49
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Narenciyenin başkenti Adana'nın Kozan ilçesinde meyvenin yanı sıra çiftçi, portakal, mandalina ve turunçun kabuğunu çamaşır iplerine asıp kilosunu 20-25 liradan satıyor. İlçede kurutulan kabuklar Avrupa'ya ihraç ediliyor.

10 kilodan 1 kilo çıkıyor, 25 liradan satıyorlar! Avrupa'ya bile onlar gönderiyor...

Adana'nın Kozan ilçesinde 130 haneli Turunçlu Mahallesi sakinleri dalında kalan ve dökük olan narenciyeleri ekonomiye kazandırıyor. Limon, portakal ve turunç üretiminde bölgede öncülük eden Kozan ilçesinde narenciye bahçelerinde kalan ürünlerin kabukları çamaşır ipinde ve köy evlerinin çatılarında kurutularak ilçede ekonomiye kazandırılıyor. İlçede kurutulan kabuklar Ege Bölgesi ve Avrupa’ya gönderiliyor.

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KABUKLARI KURUTUP SATIYORLAR

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Turunçlu köyünde ikamet eden Ahmet Yiğenoğlu, 10 kilodan 1 kilo kabuk çıktığını belirterek, ağaçlarda kalan ürünlerinde ağaçlara zarar verdiğini belirtti.

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Yiğenoğlu, "Turunçların kabuğu ayrı içi ayrı değerlendiriliyor. Turunç ekşisi yapıyoruz. Bir yanda kazan kaynıyor bir yanda turunç, portakal narenciye kabukları soyuluyor. Kilosu 20-25 TL arasında satılıyor. Köye gelen toptancılara satılıyor, Ege bölgesine gidiyor. Kozmetik, ilaç sanayisinde kullanıyor. Ailecek oturup bu işi yapıyoruz" sözlerini kullandı.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
portakal Adana kurutulmuş meyve
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