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  4. 10 milyon dolar değerinde, hedefleri 50 milyon! Çin Türkiye'den satın alıyor

10 milyon dolar değerinde, hedefleri 50 milyon! Çin Türkiye'den satın alıyor

18.10.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tavuk ayağı ile girdiği Çin pazarında kanatlı ürün yelpazesini genişleten Uşak'ta kurulu firma, buradan edindiği tecrübe ile Filipinler, Seyşeller, Maldivler gibi ada ülkelerine de ihracata başladı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, "Şu ana kadar Çin'e 10 milyon dolar değerinde 5 bin ton tavuk ayağı gönderdik. Diğer tavuk ürünleri ise 15 bin ton. Onun da geri dönüşü 30 milyon dolar civarında. Ben inanıyorum ki sene sonunda Çin pazarında 50 milyon doları yakalayacağız." dedi.

10 milyon dolar değerinde, hedefleri 50 milyon! Çin Türkiye'den satın alıyor

Uşak'ın Eşme ilçesinde faaliyet gösteren Gedik Piliç'in Yönetim Kurulu Başkanı Osman Gedik, 2020 yılının kasım ayında Türkiye'den Çin'e doğrudan tavuk ayağı ihracatı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tavuk ayağının ardından Çin'e bonfile, baget gibi parça ürünler ve bütün piliç de gönderdiklerini ifade eden Gedik, bunun yanında Orta Doğu, Afrika ve Uzak Doğu başta olmak üzere 70 ülkeye dış satım yaptıklarını söyledi.

"ÇİN'E İHRACATIN YÜZDE 75'İ TAVUK"

Çin'e ihracatın sorunsuz devam ettiğini kaydeden Gedik, şunları söyledi, "Hedefimiz 2022 yılında Çin'e olan ihracat kapasitemizi daha da artırmak. Tavuk ayağı artık toplam ihracatımızın içerisinde çok küçük bir rakam kalmaya başladı. Çünkü Çin'e ihracatımızın yüzde 75'ini tavuk ürünleri oluşturuyor."

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"Şu ana kadar Çin'e 10 milyon dolar değerinde 5 bin ton tavuk ayağı gönderdik. Diğer tavuk ürünleri ise 15 bin ton. Onun da geri dönüşü 30 milyon dolar civarında. Ben inanıyorum ki sene sonunda Çin pazarında 50 milyon doları yakalayacağız."

Dış pazarda tutunmanın zor olduğuna işaret eden Gedik, kaliteli ürün ve iyi ilişkilerle bunu başarmaya çalıştıklarını dile getirdi.

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Yeni girişimlerle Türk ürünlerini daha farklı ülkelere ulaştırmaya çalıştıklarını anlatan Gedik, "Çin'e ihracatımızdan sonra Filipinler, Seyşeller, Maldivler gibi yerlere de ürün göndermeye başladık. Bunlar Çin'e ihracatımızdan sonra gelişen pazarlarımız oldu. Çin büyük bir pazar ve diğer ülkelere girişte referans olarak gösterdiğimizde işimiz çok daha kolay oluyor. Orta Amerika ülkeleri de gündemimizde. Şili, Küba, Venezuela da açılacak gibi durum var." diye konuştu.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin Uşak
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