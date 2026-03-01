FİNANS

100 gramı 250 TL! İsteyen 5-6 saat önceden harekete geçiyor

Siirt'te kuyu şeklindeki tandırlarda pişirilen tescilli büryan kebabı, Ramazan ayında da iftar sofralarını süslüyor. Büryan ustası Murat Kayaalp "Nasıl ki uykudan feragat ettiren bir lezzet ise büryan kebabı, şu anda da iftarın vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır" dedi. Kayaalp "Büryan yemek isteyen bir müşterimiz 5-6 saat evvelden rezervasyonunu vermesi lazım. Büryan kebabını öyle yiyebilir" ifadelerini kullandı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenmiş olan büryan kebabı, yaylada otlayan sütten kesilmiş kuzu eti ile hazırlanıp 3 metre derinliğinde ve 1 metre çapındaki tandırlarda pişiriliyor. Gün ağarmadan servis edilmesinden dolayı ‘uykudan feragat ettiren lezzet’ olarak da bilinen bu tat, Ramazan dolayısıyla hem iftarda servis ediliyor hem de sipariş üzerine paket olarak evlere ulaştırılıyor.

Büryan ustası Murat Kayaalp, büryan kebabının ana vatanının Siirt olduğunu, Ramazan öncesi olduğu gibi Ramazan ayında da iftara sunduklarını söyledi.

"BÜRYAN YEMEK İSTEYEN BİR MÜŞTERİMİZ 5-6 SAAT EVVELDEN REZERVASYONUNU VERMESİ LAZIM"

Müşterilerin talebini yerine getirmek için erken saatlerde işleme başladıklarını belirten Kayaalp, "Nasıl ki uykudan feragat ettiren bir lezzet ise büryan kebabı, şu anda da iftarın vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Büryan yemek isteyen bir müşterimiz 5-6 saat evvelden rezervasyonunu vermesi lazım. Büryan kebabını öyle yiyebilir" dedi.

İftara doğru tükendiğini aktaran Kayaalp, "Yayla, mezra gezip büryana elverişli olan 6-7 aylık kuzuları temin edip, kendi dükkanımıza getirebilmek için de 16 saat dinlendikten sonra, gece saat 02.00’de işleme başladığımız büryan kebabını, Ramazan'a özel 08.00’da başlıyoruz, 2 seans yapıyoruz. 1’inci seans Türkiye’nin çeşitli illerine paket yapmak için uğraşıyoruz. 2’nci seans ise iftar vaktine yetiştirmeye çalışıyoruz. Kuzgun kuyularda genelde buhar ateşiyle pişen bir yemek. Ve bunu bu şekilde iftar servislerine sunuyoruz. Yaklaşık 2 buçuk saat tandırda bekliyor. Tandırdaki sirkülasyon ise önce etlerimizi kızartıyor daha sonra da yumuşatmaya başlıyor" diye konuştu.

Fiyatla ilgili bilgi veren Kayaalp "Şu anda 100 gramı 250 lira. Kemikli 200 gram 250 lira" dedi.

Müşteri İhsan Üzüm, Siirt’te büryan tüketildiğini ifade ederek, "Ramazan ayı haricinde sabah kahvaltısında dahi büryan yiyorlar. Ramazan ayında da her zamanki gibi büryan tüketiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Siirt Ramazan iftar fiyat
