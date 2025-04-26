1000 TL'den satışa çıktı, 2025'in ilk hasadı yapıldı! O ilçe bununla meşhur

Gazipaşa’da kırmızı altın olarak nitelendirilen erkenci kirazın ilk hasadı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Çile Mahallesi’nde yapıldı. Hava sıcaklıklarındaki artışla birlikte dallardaki kirazlar kırmızıya döndü. Böylelikle ilçede ilk erkenci kirazı üreten çiftçiler de ürünün bereketini yaşadı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber kiraz bahçelerine giren üreticiler, dallardaki kırmızı rengiyle olgunlaşan kirazları toplamaya başladı. Yapılan ilk hasatta yaklaşık 20 kilogram cristobalina cinsi kiraz toplandı.

2025'İN İLK KİRAZI

Sezonun ilk kiraz hasadını kendi bahçesinde gerçekleştiren üretici Erdoğan Bulut, bu yıl sezondan umutlu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Sezonun ilk kirazı her yıl olduğu gibi bu yıl da erkenci kirazıyla meşhur Çile Mahallesi’nde toplandı. 2025 yılının ilk kirazını hasat ettik. Gazipaşa’da normal hasat döneminden 1 ay önce yetişen erkenci kiraz olarak da bilinen "cristobalina" cinsi kirazı satışa sunduk. Yaklaşık 20 kilo kiraz topladık. Ürünlerimizin kalitesi gayet güzel. İlk hasat esnasında Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik de bizleri yalnız bırakmadı. Cistobalina cinsi kirazın kilosunun 1.000 TL’den alıcı buldu."

PİYASA SÜRÜLECEK

Gazipaşalı üreticiler, önümüzdeki haftalarda ise 500- 800 rakımları arasındaki Doğanca, Gökçesaray, Sugözü ve Şahinler mahallelerinde de yetişen kirazlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır