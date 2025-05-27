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12 saat çalışıyorlar, tek zorluğu hava şartları ama 'Parasından memnunuz' En beğenilen o olunca herkes almak istiyor 'Kalite farkı var'

Doğu Karadeniz'de yaş çay sezonunun birinci sürgün döneminin başlamasıyla bahçeye giren Trabzonlu üreticiler, bereketli sezon geçirmek için özveriyle çalışıyor. Üretici Erdoğan Atalar, en çok mayıs çayını beğendiklerini ifade ederek, "Üretim esnasında çöp de az çıkıyor. Kalite farkı var" sözlerini kullandı.

12 saat çalışıyorlar, tek zorluğu hava şartları ama 'Parasından memnunuz' En beğenilen o olunca herkes almak istiyor 'Kalite farkı var'

Türkiye'de 2024 rakamlarıyla yaş çay tarımının yapıldığı yaklaşık 792 bin dekar alanın 152 bin dekarı Trabzon'da bulunuyor. Yaklaşık 50 bin üreticinin çay tarımı yaptığı kentte sabahın erken saatlerinde çay bahçelerine giden üreticiler, mayıs hasadını sürdürüyor.

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12 SAAT ÇALIŞIYORLAR

Yöre insanının verimli bir sezon geçirmek için günde 12 saat ter döktüğü bahçelerde, çevre illerden gelen işçiler de çalışıyor. Yörenin dik ve engebeli yamaçlarında zorlukla toplanan çay, bazen üreticilerin sırtlarında bazen de ilkel teleferiklerle taşınarak kendilerine verilen kota doğrultusunda ÇAYKUR ile özel sektöre ait çay fabrikalarına satılıyor.

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EN BEĞENDİKLERİ ÇAY: MAYIS ÇAYI

Üreticilerden Erdoğan Atalar, bu ay yapılan çay hasadının ilk sürgün olarak bilindiğini söyledi. Bahçesindeki 20 dönümlük alanda hasada başladıklarını belirten Atalar, "Mayıs çayının en büyük, en güzel avantajı kışın kar yağıyor. Kar suyunu çektiği için doğal oluyor. Birebir organik diyebiliriz. Üretim esnasında çöp de az çıkıyor. Kalite farkı var. Kar suyunu aldığı için bizim en çok beğendiğimiz ve beklediğimiz mayıs çayı oluyor" diye konuştu.

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"ZORLUĞUNA GÖRE PARASI VAR"

Atalar, bu sene hava şartlarının verimi etkilediğini, buna rağmen geçen senenin verimini yakalamayı hedeflediklerini ifade etti. Atalar, verimli sezon geçirmeyi beklediklerini dile getirdi.
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Sakarya'dan çay hasadı için Of ilçesine gelen Ali Çubuk da teknolojik imkanların gelişmesiyle hasadın eskisi kadar zor olmadığını anlattı.
Hava şartlarının bazen kendilerini zorladığını dile getiren Çubuk, "Güneş olduğunda sıcak oluyor, yağmurlu havalarda yürümek zor oluyor. Başka bir zorluğu yok ama zorluğuna göre de parası var, memnunuz." dedi.
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"EN VERİMLİ SÜRGÜN MAYIS DÖNEMİ"

İstanbul'dan gelen 65 yaşındaki Ayşe Karafazlıoğlu da çay bahçesinin hasadını yapmak için geldiğini belirterek, "Kanser hastasıyım ama yine de gelip topluyorum. Toprağımız, yapmak zorundayız" şeklinde konuştu.

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Karafazlıoğlu, hava şartlarından dolayı verimin beklenilen düzeyde olmadığına dikkati çekerek, "Mayıs çayının ürünü çok daha lezzetli. O nedenle herkes çayını mayıs ayında almak ister" ifadesini kullandı.
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Neşe Çelik ise hasat için sabahın erken saatlerinden itibaren makas salladıklarını belirterek, hava şartlarından dolayı hasada geç başladıklarını sözlerine ekledi.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Çay Çaykur çay alımı
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