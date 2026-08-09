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14 yaşında kendi işini kurdu! Aylık kazancı 90 bin lirayı buluyor

Sakarya’da 14 yaşındaki Buğra Koç, yaz tatilinde sattığı limonatalarla ayda 90 bin lira kazanırken, arkadaşı Ali Kemal Temel de su satarak günlük bin lira elde ediyor.

14 yaşında kendi işini kurdu! Aylık kazancı 90 bin lirayı buluyor

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yaz tatilini değerlendirmek isteyen 14 yaşındaki Buğra Koç, soluğu sokakta aldı. Limonata satmaya başlayan lise öğrencisi, günde 3 bin lira kazanarak aylık gelirini 90 bin liraya kadar çıkardı. Böylece kazancıyla asgari ücretin üç katına ulaşan Koç, elde ettiği parayla önce akıllı telefon sahibi oldu, ardından geleceği için para biriktirmeye başladı.

14 yaşında kendi işini kurdu! Aylık kazancı 90 bin lirayı buluyor 1

Koç’un ticaret yolculuğuna 13 yaşındaki arkadaşı Ali Kemal Temel de katıldı. Serdivan’ın yoğun caddelerinden birinde tezgah kuran iki arkadaş, yaz tatilini evde geçirmek yerine çalışarak geçiriyor. İki yıl önce limonata satmaya başlayan Buğra Koç, 6 saatlik çalışma karşılığında günlük 3 bin lira kazanırken, arkadaşından etkilenerek soğuk su satışına başlayan Ali Kemal Temel’in günlük kazancı ise bin lirayı buluyor.

14 yaşında kendi işini kurdu! Aylık kazancı 90 bin lirayı buluyor 2

GÜNDE 3 BİN LİRA KAZANIYOR, AYDA 90 BİN LİRAYI BULUYOR

İki yıl önce yaz tatilinde limonata satmaya karar verdiğini anlatan Buğra Koç, bunun kendisi için doğru bir tercih olduğunu söyledi. Orta boy limonatayı 70, büyük boy limonatayı ise 80 liradan satan Koç, günlük gelirinin 3 bin lirayı aştığını belirtti.

Bu yaz 33 gündür limonata sattığını ifade eden Koç, kazancıyla ilgili şunları anlattı: “İki sene önce yaz tatilinde boş durmak yerine limonata satayım dedim. Çok da iyi bir fikir oldu. İki senedir devam ediyorum. Orta boy bardaklarım 70, büyük boy bardaklarım 80 lira. Günlük kazancım da 3 bin lirayı geçiyor. Bu sene yaz tatilinde 33 gün limonata sattım. Bugün 33. günüm.”

Koç, kazancını nasıl değerlendirdiğini de anlattı. Çalışmaya başladıktan sonraki 14. gününde kendisine akıllı telefon aldığını söyleyen genç girişimci, daha sonra para biriktirmeye başladığını belirtti.

14 yaşında kendi işini kurdu! Aylık kazancı 90 bin lirayı buluyor 3

HAFTALIK MASRAFI BİR GÜNDE ÇIKARIYOR

Limonata için gerekli ürünleri haftalık olarak market ve pazardan aldıklarını ifade eden Koç, yalnızca limonların 2 bin lira tuttuğunu, bardaklarla birlikte haftalık maliyetin 3 bin liraya ulaştığını söyledi. Günlük kazancının bu tutarı tek başına karşıladığını belirten Koç, “Bir haftalık masrafımı bir günde çıkarıyorum” dedi.

Tezgahında 10 litre limonata bulunduğunu anlatan Koç, annesinin de yedek limonata hazırladığını ve satıldıkça tezgahı yeniden doldurduğunu ifade etti. Buna rağmen limonatanın tükendiğini söyleyen Koç, çalışma saatlerini de paylaştı.

Koç, “Toplam 6 saat çalışıyorum. Öğle saatlerinde 12.00 gibi açıyorum, akşam 18.00’de kapatıyorum. 3 bin lira günlük kazanıyorum. Ayda 90 bin lirayı buluyor. Kazancım asgari ücretin üç katı” diye konuştu.

14 yaşında kendi işini kurdu! Aylık kazancı 90 bin lirayı buluyor 4

HEDEFİNDE LİMONATA KAFE AÇMAK VAR

Çevresinden ve müşterilerden gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirten Koç, ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra yoldan geçen insanların da kendisini desteklediğini söyledi. Arabayla gelenlerin, parka gidenlerin, yürüyüş yapanların, motosikletli kuryelerin ve minibüslerin tezgahından alışveriş yaptığını anlatan Koç, müşterilerin kendisiyle sohbet ettiğini de dile getirdi.

Bazı müşterilerin kendi çocukluklarını hatırladıklarını ve “Biz hep ışıklarda su ve tatlı satardık, siz de çok güzel bir şey yapmışsınız, ticarete atılmışsınız helal olsun” diyerek kendilerini tebrik ettiklerini aktaran Koç, bu sözlerin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

sınıfa geçen Koç, eğitimini tamamladıktan sonra ticarete devam etmek istediğini belirterek gelecekte limonata kafesi açmayı planladığını açıkladı. Koç, bu işin tutması halinde kendi kafesini açacağını söylerken, yaşıtlarına da evde telefon ve tablet başında zaman geçirmek yerine bir işle uğraşmaları çağrısında bulundu.

14 yaşında kendi işini kurdu! Aylık kazancı 90 bin lirayı buluyor 5

ARKADAŞINDAN İLHAM ALDI, GÜNDE BİN LİRA KAZANIYOR

Buğra Koç’un ardından su satmaya başlayan 13 yaşındaki Ali Kemal Temel de yaz tatilini çalışarak değerlendiriyor. Arkadaşının ticarete atıldığını görünce kendisinin de su satmaya başladığını anlatan Temel, iki arkadaşın tezgahlarını yan yana kurduğunu söyledi.

14 yaşında kendi işini kurdu! Aylık kazancı 90 bin lirayı buluyor 6

Ailesinin de kendisine destek olduğunu belirten Temel, arkadaşının olmadığı zamanlarda onun tezgahıyla ilgilendiğini, kendisi olmadığında da Koç’un kendi tezgahına baktığını ifade etti. Böylece birbirlerine yardımcı olarak çalıştıklarını söyledi.

Su satışından elde ettiği gelirin satış miktarına göre değiştiğini belirten Temel, günlük yaklaşık bin lira kazandığını ve suyun tanesini 10 liradan sattığını söyledi. Bir hafta önce kendisine yeni bir tablet aldığını belirten 13 yaşındaki Temel, yaz tatili bitmeden daha fazla para biriktirip elektrikli bisiklet satın almayı hedeflediğini dile getirdi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya öğrenci girişimci
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Suç sürüklenmeyen temiz yüzlü Türk çocukları
Bunlar okumaz =)
gençler güzel girişim yapmışta vergisiz bir kazanç oluyor hem zabıta böyle kaldırımda satışa izin verir mi
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