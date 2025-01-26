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150 bin TL faizsiz kredi onları da harekete geçirdi! '90 bin TL'ye alabilirler' Kampanya ve ödeme planları...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
26.01.2025 09:17
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan evlilik kredisi, beyaz eşya satışlarını arttırdı. Yeni evlenecek çiftler, çamaşır makinesi, buzdolabı ve fırın gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için beyaz eşya mağazalarına akın edince esnafın da yüzü güldü. Esnaf, evlilik kredisi açıklamasının ardından kendilerinin de kampanyalar yaparak gençleri desteklediklerini söylerken Bursa'da işletmeci Öznur Kurt "Evin tüm ihtiyacını karşılayacak olan bir seti 90 bin liraya alabilirler" dedi.

150 bin TL faizsiz kredi onları da harekete geçirdi! '90 bin TL'ye alabilirler' Kampanya ve ödeme planları...

150 bin TL faizsiz kredi yeni evlenecek gençler için önemli bir destek oldu. Faizsiz evlilik kredisinin açıklanmasının ardından beyaz eşya satışları da hareketlendi.

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Bursa'nın İznik ilçesinde beyaz eşya mağazasının işletmecisi olan Öznur Kurt, "Yeni ev kuracak çiftler, evlilik kredisi sayesinde daha kaliteli ürünlere yönelirken, mağazalar da bu talebe uygun kampanyalar ve ödeme planlarıyla müşterilerine destek sağlıyoruz" dedi.

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"ESNAF İÇİN DE EKONOMİK HAREKETLİLİK OLUŞTURDU"

Kurt, "Evlilik kredisi, sadece çiftlerin ev kurma süreçlerini kolaylaştırmakla kalmayıp yerel esnaf için de ekonomik hareketlilik oluşturdu" ifadelerini kullandı.

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"EVİN TÜM İHTİYACINI KARŞILAYACAK SET 90 BİN TL"

Kurt "Cumhurbaşkanlığın evlilik kredisi açıklaması sonrası bizler de gereken kampanyalarla çiftleri destekliyoruz. Verilecek krediyle, çok rahat evlerinin beyaz eşyalarını alabilirler. Evin tüm ihtiyacını karşılayacak olan bir seti 90 bin liraya alabilir" şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
faizsiz kredi evlilik kredisi
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