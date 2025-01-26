150 bin TL faizsiz kredi onları da harekete geçirdi! '90 bin TL'ye alabilirler' Kampanya ve ödeme planları...

150 bin TL faizsiz kredi yeni evlenecek gençler için önemli bir destek oldu. Faizsiz evlilik kredisinin açıklanmasının ardından beyaz eşya satışları da hareketlendi.

Bursa'nın İznik ilçesinde beyaz eşya mağazasının işletmecisi olan Öznur Kurt, "Yeni ev kuracak çiftler, evlilik kredisi sayesinde daha kaliteli ürünlere yönelirken, mağazalar da bu talebe uygun kampanyalar ve ödeme planlarıyla müşterilerine destek sağlıyoruz" dedi.

"ESNAF İÇİN DE EKONOMİK HAREKETLİLİK OLUŞTURDU"

Kurt, "Evlilik kredisi, sadece çiftlerin ev kurma süreçlerini kolaylaştırmakla kalmayıp yerel esnaf için de ekonomik hareketlilik oluşturdu" ifadelerini kullandı.

"EVİN TÜM İHTİYACINI KARŞILAYACAK SET 90 BİN TL"

Kurt "Cumhurbaşkanlığın evlilik kredisi açıklaması sonrası bizler de gereken kampanyalarla çiftleri destekliyoruz. Verilecek krediyle, çok rahat evlerinin beyaz eşyalarını alabilirler. Evin tüm ihtiyacını karşılayacak olan bir seti 90 bin liraya alabilir" şeklinde konuştu. (İHA)